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Tennis Interclub-ChampionnatSpora feiert an der Finall däitlech Victoire géint Péiteng

RTL Lëtzebuerg
Bei den Hären hat d'Schéiss däitlech méi Krämpes mam Houwald, konnt sech um Enn awer duerchsetzen.
Update: 11.07.2026 20:14
© AFP (Archiv)

E Samschdeg goufen um Terrain vum TC Schëffleng d'Finalle vum Interclub-Championnat ausgedroen.

D'Damme vun der Spora hate keng gréisser Problemer mam TC Péiteng. Marie Weckerle, Sophia Biolay, Eleonora Molinaro a Caroline Daxhelet konnten hir jeeweileg Matcher zimmlech däitlech gewannen. Dohier stoung et um Enn 4:0 fir d'Spora.

Bei den Häre war et däitlech méi spannend. Well no sechs Matcher am Eenzel kee Gewënner feststoung (3:3), gouf de Champion an dräi weidere Matcher am Dubbel entscheet. Eréischt de leschte Match tëscht dem Duo Gilles Kremer a Yannick Vandenbulcke géint de Christophe Nickels a Melvin Vix sollt d'Decisioun bréngen. Hei haten d'Spiller vun der Schéiss dat bessert Enn fir sech a gewannen an der Additioun 7:5 géint den Houwald.

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