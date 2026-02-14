E Samschdeg de Moien huet sech de Lucas Pinheiro Braaten am Riseslalom zu Bormio d’Goldmedail virum Marco Odermatt an dem Loïc Meillard geséchert. Et ass déi éischt Medail iwwerhaapt, déi ee Brasilianer bei Olympesche Wanterspiller wanne konnt.
Op der legendärer Stelvio-Pist huet um 10.00 Auer am éischten Duerchgang de Brasilianer Lucas Pinheiro Braaten mat der Startnummer 1 direkt eng staark Zäit opgestallt, un déi bis zum Schluss vum 1. Laf och kee méi drukomme konnt. De Marco Odermatt louch als Zweete scho knapp eng Sekonn hannendrun. De Matthieu Osch ass mat engem Chrono vun 1:25.06 Minutt a mat engem Ecart vun iwwer 11 Sekonnen op déi 50. Plaz gefuer a war domat eliminéiert.
Am zweeten Duerchgang vun 13.30 Auer u sollt et bis zum Schluss spannend bleiwen. Duerch de Schnéi, deen op d’Pist gefall ass, war d’Siicht fir d’Athleeten och net méi déi Bescht an deen een oder anere gouf dobäi dann och eliminéiert. Obwuel de Lucas Pinheiro Braaten mat sengem zweete Laf nëmmen déi 11. séierst Zäit gefuer ass, sollt dës um Enn duergoen, fir sech un der éischter Plaz ze behaapten an de Marco Odermatt um Podium mat engem Ecart vun 0.58 Sekonnen hannert sech ze loossen. Déi drëtt Plaz war fir de Loïc Meillard mat engem Réckstand vun 1.17 Sekonnen.
E Sonndeg de Moien um 10.00 Auer geet da mam Gwyneth ten Raa, och am Riseslalom, déi zweet Lëtzebuergerin un den Depart.