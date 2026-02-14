RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Olympesch WanterspillerHistorescht Gold fir Brasilianer Braaten am Riseslalom, Matthieu Osch op Plaz 50 eliminéiert

Jeff Birsens
Mam Matthieu Osch war e Samschdeg de Moien den éischte vun zwee Lëtzebuerger op dësen Olympesche Wanterspiller un den Depart gaangen.
Update: 14.02.2026 14:51
Luxemburg's Matthieu Osch passes a gate in the first run of the men's giant slalom alpine skiing event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Stelvio Ski Centre in Bormio (Valtellina) on February 14, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
© AFP

E Samschdeg de Moien huet sech de Lucas Pinheiro Braaten am Riseslalom zu Bormio d’Goldmedail virum Marco Odermatt an dem Loïc Meillard geséchert. Et ass déi éischt Medail iwwerhaapt, déi ee Brasilianer bei Olympesche Wanterspiller wanne konnt.

Op der legendärer Stelvio-Pist huet um 10.00 Auer am éischten Duerchgang de Brasilianer Lucas Pinheiro Braaten mat der Startnummer 1 direkt eng staark Zäit opgestallt, un déi bis zum Schluss vum 1. Laf och kee méi drukomme konnt. De Marco Odermatt louch als Zweete scho knapp eng Sekonn hannendrun. De Matthieu Osch ass mat engem Chrono vun 1:25.06 Minutt a mat engem Ecart vun iwwer 11 Sekonnen op déi 50. Plaz gefuer a war domat eliminéiert.

Am zweeten Duerchgang vun 13.30 Auer u sollt et bis zum Schluss spannend bleiwen. Duerch de Schnéi, deen op d’Pist gefall ass, war d’Siicht fir d’Athleeten och net méi déi Bescht an deen een oder anere gouf dobäi dann och eliminéiert. Obwuel de Lucas Pinheiro Braaten mat sengem zweete Laf nëmmen déi 11. séierst Zäit gefuer ass, sollt dës um Enn duergoen, fir sech un der éischter Plaz ze behaapten an de Marco Odermatt um Podium mat engem Ecart vun 0.58 Sekonnen hannert sech ze loossen. Déi drëtt Plaz war fir de Loïc Meillard mat engem Réckstand vun 1.17 Sekonnen.

E Sonndeg de Moien um 10.00 Auer geet da mam Gwyneth ten Raa, och am Riseslalom, déi zweet Lëtzebuergerin un den Depart.

Iwwersiicht vun den Olympesche Wanterspiller 2026

France's Quentin Fillon Maillet reacts after competing in the men's biathlon 10km sprint event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Anterselva Biathlon Arena (Sudtirol Arena) in Anterselva (Val Pusteria) on February 13, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint - 1. Lëtzebuerger am Asaz

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint - 1. Lëtzebuerger am Asaz
Video
5
Vältesdag: D'Margot an de René ginn duerch déck an dënn
"Et gouf keng Bänk am Park, op där mir eis net gekësst hunn"
Video
Fotoen
5
Fënnef Persoune koume fir eng Kontroll an d'Spidol
E Freideg huet et zu Bieles an engem Appartement gebrannt
Fotoen
Soirée an der Rockhal
D'Bank Raiffeisen feiert hiren 100. Gebuertsdag
Video
Fotoen
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Weider News
Den Deel vum Olympeschen Duerf zu Cortina d'Ampezzo. E zweete gréisseren Deel gëtt et zu Mailand selwer.
A knapp enger Woch
Wanter-Olympioniken hu bis ewell 10.000 Kondomer gebraucht
2
France's Quentin Fillon Maillet reacts after competing in the men's biathlon 10km sprint event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Anterselva Biathlon Arena (Sudtirol Arena) in Anterselva (Val Pusteria) on February 13, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint - 1. Lëtzebuerger am Asaz
Video
5
Mat neier perséinlecher Beschtleeschtung
D'Katrin Kohl fiert zu Dubai op de Podium
E Samschdeg geet et lass
Matthieu Osch ka bei 3. Olympia-Participatioun op seng Experienz setzen
Video
Fotoen
0
Auszäit am Schnéi
D'Trends an d'Präisser vun dëser Wantersport-Saison
Video
7
16 Joer laang gesicht
Italieenesch Police konnt Déif bei Olympesche Wanterspiller festhuelen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.