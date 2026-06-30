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Dammesport an den USASupreme Court erlaabt Verbueter fir transgender Athletinnen a Schoulen

RTL Lëtzebuerg
Den ieweschte Geriichtshaff an den USA huet entscheet, datt Bundesstaaten transgender Sportlerinne vum Dammesport op Schoulen an Héichschoulen ausschléisse kënnen.
Update: 30.06.2026 17:59
WASHINGTON, DC - JUNE 30: A man carries a flag in front of the U.S. Supreme Court on June 30, 2026 in Washington, DC. Today, the U.S. Supreme Court struck down a ban on birthright citizenship, upheld state restrictions on transgender athletes in female sports, and eliminated federal limits on coordinated campaign spending. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Méi wéi d'Hallschent vun den US-Bundesstaaten hu well esou Verbueter legiferéiert.
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Den ieweschte Geriichtshaff an den USA huet confirméiert, datt et de Bundesstaate fräi steet, transgender Sportlerinne vum Dammesport auszeschléissen. Dëst Urteel, dat en Dënschdeg verëffentlecht gouf, bezitt sech op Schoulen an Héichschoulen a gëllt als Victoire fir den US-President Donald Trump, deen am Februar 2025 en Dekreet fir den Ausschloss vu biologesche Männer vum Damme-Sport ënnerschriwwen hat.

Méi wéi d'Hallschent vun den US-Bundesstaaten hu well esou Verbueter legiferéiert. Den ieweschte Geriichtshaff an den USA huet d'Reprochen zeréckgewise mat dësem Urteel géint d'Verfaassung an d'Biergerrechter ze verstoussen.

De Supreme Court huet domadder d'Decisioun vun anere Geriichter opgehuewen, déi eng Diskriminéierung géint iwwer transgender Schüler attestéiert haten.

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