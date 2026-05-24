RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Taekwondo LuxOpen 2026Zwee Mol Gold an dräi Mol Bronze fir Lëtzebuerg

RTL Lëtzebuerg
De Weekend war an der Coque déi 10. Editioun vun de LuxOpen am Taekwondo.
Update: 24.05.2026 21:43
LTF
LTF
© LTF

D'LuxOpen am Taekwondo zielen zu engem vun de gréissten Turnéieren an Europa. Op der 10. Editioun an der Coque gouf et am Ganzen zwee Mol Gold an dräi Mol Bronze fir Lëtzebuerg.

An der Kategorie -73kg vun de Juniore konnt de Christopher Wünsch eng vun den zwou Lëtzebuerger Goldmedaile gewannen. Hie konnt sech an enger knapper Finall mat 2:1 géint de Schwäizer Davud Güllü behaapten. Déi zweet Goldmedail fir Lëtzebuerg huet dann de Sekou Coulibaly an der Kategorie -68kg vun de Seniore geséchert. Fir hie stoung an der Finall den Hollänner Jesse Van Vulpen géigeniwwer, deen dann awer op Grond vun enger Blessure net untriede konnt.

Donieft hunn de Luca Wünsch (-68kg, Juniors), de Fadeby Coulibaly (-63kg, Seniors) an d'Lily Schmit (+59kg, Cadets) Bronze fir Lëtzebuerg geholl.

© LTF
© LTF
© LTF

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Ëm 30 Grad e Sonndeg an e Méindeg
Giel Hëtztwarnung op dat ganzt Land erweidert
Op der B7 Richtung Fridhaff
Motocyclist bei Chute schwéier blesséiert
Schëss beim Wäissen Haus
Passant getraff, Täter vu Secret Service erschoss
Zwee Männer festgeholl
Mann bei Sträit am Garer Quartier schwéier blesséiert
9 Asätz mat am Ganzen 3 Blesséierten
Vu Chute vu Motocyclist iwwer Foussgänger ugestouss bis Matrass a Brand
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
US Nishesh Basavareddy celebrate his victory over US Taylor Fritz during their men's singles match on day 1 of the French Open tennis tournament on Court Suzanne-Lenglen at the Roland-Garros Complex in Paris on May 24, 2026.
Tennis: French Open
Nishesh Basavareddy eliminéiert de Favorit Taylor Fritz an der 1. Ronn
0
Marathon-Weltrekord ënner zwou Stonnen
Wéi vill mécht de Choix vum Schong beim Lafen aus?
Video
XDS Astana Team Italian rider Alberto Bettiol celebrates as he crosses the finish line to win the 13th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Alessandria and Verbania, Italy, on May 22, 2026.
Giro d'Italia: 13. Etapp
Alberto Bettiol wënnt zu Verbania no Attack aus Echappée eraus, General onverännert
0
Aussergewéinlech Sportaart
Den neie Weltmeeschter am "Ënnerwaasser-Schach" kënnt aus Litauen
Video
Sportkeelen
FLQ-Formatioun spillt déi beschte WM zanter Joren
5
Optakt vun der Outdoor-Saison
Patrizia Van der Weken kënnt op déi 3. Plaz
Video
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.