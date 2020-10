D'Chantal Keller hat mat 47 Joer en Hireschlag, haut hëlleft si Betraffenen. D'Marion Welter hat 1992 op Lëtzebeurgesch bei der Eurovisioun matgemaach.

De Portrait: Chantal Keller



Mat 47 Joer huet sech der Chantal Keller hiert Liewe komplett verännert. Si huet en Hireschlag an en Häerzinfarkt matenee gemaach. D'Fra, déi demools matzen am Liewe stoung, huet missten ërem vu vir ufänken. Virun hir stoung e ganz laangen Heelungsprozess, fir dee si vill Energie an Hëllef gebraucht huet. Si konnt sech net méi un d’Nimm vun hire Kanner an hirem Partner erënneren. Se huet erëm misste schwätze léieren, konnt net méi zielen, oder sech alleng undoen.

Haut steet si un der Spëtzt vun hirer Associatioun Blëtz asbl, mat där si Betraffenen hëlleft an de Public iwwert d'Gefore vum Hireschlag opkläert. Hei am Land kréien an der Moyenne all Dag véier Persounen en Hireschlag. Am Kader vum Weltdag vum Hireschlag sinn nächst Woch och eng Partie Sensibiliséierungs-Campagne geplangt. Méi Informatiounen ginn et um Internetsite vun der Associatioun Blëtz asbl.

Wat ass ginn aus dem... Marion Welter?

Mamm Lidd “sou fräi” konnt d’Marion Welter 1992 fir Lëtzebuerg beim Grand Prix Eurovision de la Chanson optrieden. Et war eréischt déi zweete Kéier dass Lëtzebuerg beim Concours mat engem Lidd op Lëtzebuergesch ugetruede war. Zum Schluss war et awer leider nëmme fir déi drëttlescht Plaz duergaangen. D'Enttäuschung war grouss, mee fir d’Marion Welter war et eng eemoleg Erfarung op déi si haut nach ganz gär zréckbléckt. Ënnert anerem huet si och hieren Outfit vun deemools gehalen, dee si selwer entworf hat. Mëttlerweil schafft si beim Fonds du Logement, huet 3 Kanner a kacht leidenschaftlech gär. Mee d'Musek ass nach ëmmer omnipresent an hirem Alldag.

Nom Grand Prix Eurovision de la Chanson, huet si weider vill Optrëtter gehat, ënnert anerem mam Danz-Orchester "Challengers", bei deem si deemools mat dobäi war. Duerno war si laang mat den "Trei Sei" op Baler ënnerwee a bis haut séngt si an der Formatioun "Unlimited Singers", mat deenen si hei an do mol kleng Optrëtter huet.

Op déi ganz grouss Bün wéilt si net méi, wéi si selwer seet. Si wier zefridde mat deene klengen Optrëtter zesumme mat de Frënn. An awer kuckt si ganz gär op déi Zäit vum Grand Prix Eurovision de la Chanson zeréck.

Mënschen a Geschichten, den neie Sonndesmagazin, zweemol am Mount sonndes um 19 Auer op der Télé.