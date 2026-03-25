RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Das Blaue Sofa" am Institut Pierre WernerDës Kéier mat der Lëtzebuerger Schrëftstellerin Elise Schmit

RTL Lëtzebuerg
Literaturfrënn kënne sech nees freeën – “Das Blaue Sofa” ass zréck zu Lëtzebuerg.
Update: 25.03.2026 12:19

Das Blaue Sofa ass zeréck! Nodeems am November 2025 de Literatur-Nobelpräis-Laureat Abdulrazakh Gurnah am Institut Pierre Werner säin neie Roman presentéiert huet, ass et elo un enger Lëtzebuerger Schrëftstellerin fir op dem berümte Miwwelstéck Plaz ze huelen.

D’Elise Schmit, Servais-Präis-Laureatin vun 2019, stellt hieren Erzielband “Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf” vir, deen den 18.Mäerz am renomméierte Luchterhand Literaturverlag erauskomm ass. Hir Gespréichspartnerin ass d’Directrice vum Nationale Literaturarchiv (CNL), d’Nathalie Jacoby.

No der Begréissung duerch de Kulturminister Eric Thill, kann een d’Gespréich och op RTL.lu vun 19h00 am Livestream suivéieren.

Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.