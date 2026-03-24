RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Mindestloun an der Diskussioun tëscht Regierung a Sozialpartner“Et bleift ganz sensibel”

François Aulner
Dat sot den Aarbechtsminister Marc Spautz no enger Reunioun vun enger knapper Stonn mat de Gewerkschaften.
Update: 24.03.2026 18:28
© RTL

De Marc Spautz an d’Sozialministesch Martine Deprez wollte kee weidere Commentaire ginn, ausser, datt een der Regierung Rapport géing maachen iwwert d’Reunioun.

D’Gewerkschaftsunioun OGBL-LCGB huet no der Reunioun vun engem “Echec” geschwat. D’Regierung wëll de Mindestloun net vill méi iwwert d’Indexéierung an d’Lounupassung all zwee Joer eraus an d’Luucht setzen. No der Reunioun tëscht der Gewerkschaftsunioun OGBL-LCGB mam Aarbechtsminister a mat der Sozialministesch soten d’Nora Back an de Patrick Dury, datt d’Regierung d’Berechnung vum Medianakommes - d’Referenz fir de Mindesloun festzeleeën – manipuléiert hätt. Se géing zum Beispill den 13. Mount an aner Gratifikatiounen erausrechnen an de Median esou erofdrécken. Den Ecart tëscht dem Mindestloun an dem Median wier da just nach 0,6 Prozentpunkten.

De Patrick Dury (LCGB) an d'Nora Back (OGBL) vun der Gewerkschaftsunioun.
© François Aulner

Fir d’Gewerkschaften aus dem Privatsecteur geet dat guer net. Si fuerderen eng substantiell Hausse vun 11,2 Prozent a baséiere sech dobäi op Zuele vun der Generalinspektioun vun der Sécurité Sociale. D’Gewerkschaftsunioun huet och betount, datt 12 Prozent vun de Leit trotz Schaff un der Aarmutsgrenz wieren. Déi 70.000 Leit, déi hei am Land fir de Mindestloun schaffen, missten dezent kënne liewen. D’Gewerkschaften hätte schonn acceptéiert, datt d’Median als Referenz geholl gëtt an net d’Moyenne, wouduercher d’Hausse nach méi héich misst sinn.

Wéi geet et weider? “Et gesäit net gutt aus”, esou de Parick Dury. D’Nora Back sot: “Mir wäerten eis wieren”. Si huet nach bäigefüügt, datt ee Jore verluer hätt, fir haut nees genee do ze sinn, wou ee mam viregten Aarbechtsminister Georges Mischo opgehalen hätt.

Den Ajustement vum Mindestloun un d’Lounentwécklung gëtt all zwee Joer gemaach. Den 1. Januar d’nächst Joer soll et eng Upassung vu Plus 3,8% ginn, berechent retroaktiv op d’Entwécklung vun all de Léin iwwert déi 2 viregt Joren.

D’Patronat hat no der separater Reunioun gesot, de Mindestloun dierf guer net iwwert d’Indexéierung an d’Lounupassung all zwee Joer eraus an d’Luucht gesat ginn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.