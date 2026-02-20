RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

16. Editioun vum LuxFilmFestD'Emmanuelle Béart ass Deel vum internationale Jury

RTL Lëtzebuerg
D'Emmanuelle Béart gouf engem grousse Public am Joer 1986 duerch dem Claude Berri säi Film "Manon des Sources" bekannt.
Update: 20.02.2026 10:39
© LuxFilmFest

Déi 16. Editioun vum Luxfilmfest wäert dëst Joer vum 5. bis de 15. Mäerz sinn. E Freideg hunn d’Organisateure matgedeelt, dass déi renomméiert franséisch Schauspillerin Emmanuelle Béart dëst Joer Deel vum internationale Jury wäert sinn.

D’Emmanuelle Béart gouf engem grousse Public am Joer 1986 duerch dem Claude Berri säi Film “Manon des Sources” bekannt. Fir hir Roll als Manon Cadoret gouf si mam César fir déi beschte Nieweroll geéiert. Iwwer d’Jore war si esouwuel als Theater-, ewéi och als Filmschauspillerin aktiv, dat fir d’éischt a Frankräich a spéider och international. Si war ënner anerem och am Brian de Plama sengem “Mission Impossible” ze gesinn.

2023 huet si beim Dovumentaire “Un silence si bruyant Regie” geféiert. Ausserdeem ass si zanter iwwer 20 Joer als “Global Ambassador” fir d’Unicef aktiv.

Als Deel vun der Jury vum LuxFilmFest wäert si un der Säit vum spuenesche Regisseur Rodrigo Sorogoye, dem brittesche Museker Peter Doherty, der finnescher Schauspillerin Alma Pösyti, dem argentineschen Regisseur a Filmauteur Lisandro Alonso an dem lëtzebuergesch-singapuresche Regisseur a Cinematograph Rae Lyn Lee sëtzen.

Detailer am Schreiwes vum LuxFilmFest
Detailer am Schreiwes vum LuxFilmFest
Luxembourg City Film Festival 2026
Museker Peter Doherty Deel vun internationaler Jury

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
US-amerikanesch Äishockey-Dammen huele Gold no Victoire géint Kanada
Video
22
No Verhaftung wéinst Amstmëssbrauch
De fréiere brittesche Prënz Andrew konnt de Policebüro nees verloossen
Video
Prozessoptakt zu Innsbruck
33 Joer al Alpinistin zejoert um Großglockner erfruer - Partner viru Geriicht
Audio
Péiteng
Mann iwwerfält Affer zweemol um selwechten Dag
Washington
De Friddensrot - Nei Allianz vun den USA
Video
25
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
"Wuthering Heights"
Dee schlechtste Film vum Joer?
1
De Film vun der Woch
"No other Choice" vum Park Chan-wook
Video
D'Presentatioun vun der Editioun 2026
"Kino fir jiddereen"
Museker Peter Doherty Deel vu Jury vum Luxembourg City Film Festival 2026
Video
0
Film vun der Woch
"Le Chant des Forêts" vum Vincent Munier
Video
Film vun der Woch
"La Grazia" vum Paolo Sorrentino
Video
Am Starlight gëtt schwéier geschafft
Ciné Starlight gëtt renovéiert
"Keng Ersatzstécker méi fir déi aktuell Installatioun"
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.