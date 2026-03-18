RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ALIAWéi gi Kinosfilmer zu Lëtzebuerg klasséiert?

Isabelle Gillen
All Film, deen zu Lëtzebuerg an de Kinoe leeft, huet normalerweis eng Altersaschränkung, déi virgëtt, vu wéi engem Alter un en dierf gekuckt ginn – ma wie leet dësen Alter eigentlech fest a no wéi enge Krittären?
Update: 18.03.2026 13:18
Am Kader vun enger informeller Prozedur, esou heescht et vun der ALIA, wiere si mam Kinosbedreiwer a Kontakt getrueden an hu sech zesummen op e Reklassement vu +16 Joer fir de Film “Wuthering Heights” gëeenegt.
© WARNER BROS. - LIE STILL - LUCKY/Collection ChristopheL via AFP

Reng theoretesch leet all Kinosbedreiwer selwer fest, vu wéi engem Alter un eng Persoun fir e Film zougelooss gëtt. Hei zu Lëtzebuerg gëtt sech dacks un auslännesche Klassementer, wéi zum Beispill dem däitschen FSK oder dem hollännesche Kijkwijzer, orientéiert.

Dës orientéiere sech och nees un hiren Noperen oder och dacks um Klassement aus dem Land, aus deem de Film eigentlech kënnt. Dat heescht, wann e Film an Däitschland oder Holland mat +12 Joer klasséiert ass, ass d’Warscheinlechkeet zimmlech grouss, dass et zu Lëtzebuerg an deene meeschte Kinoen och esou ass.

Hei kann et natierlech och emol zu Ënnerscheeder am Verglach zum Ausland oder verschiddenen nationale Kinoe kommen.

Bei méi ëmstriddene Filmer kann et natierlech och dozou kommen, dass de Public net mat der Altersklasséierung vum Kinosbedreiwer averstanen ass an doropshi kann d’ALIA, d’Autorié luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, e Film reklasséieren.

Rezent koum et beim Film “Wuthering Heights” vun der Regisseurin Emerald Fennel zu esou enger Nofro. Eng Rei Elteren, déi de Film mat hire Kanner kucke waren, waren net mat der Klasséierung vu +12 Joer averstanen an hu sech bei der ALIA gemellt.

Am Kader vun enger informeller Prozedur, esou heescht et vun der ALIA, wiere si mam Kinosbedreiwer a Kontakt getrueden an hu sech zesummen op e Reklassement vu +16 Joer gëeenegt.

ALIA
Alterslimitt vu "Wuthering Heights" gëtt op 16 Joer gehuewen

An esou engem Fall, kuckt sech e Mataarbechter vun der ALIA de Film un a mécht dem Kino op Basis vun Elementer aus dem Gesetz, wat am Joer 2009 ugepasst gouf, eng Propos un de Kino. Wa sech intern op en neien Alter gëeenegt gëtt, brauch keng offiziell Instruktioun vum Dossier gemaach ze ginn.

Bei “Wuthering Heights”, esou d’ALIA, koum et zur Reklasséierung “wéinst der allgemenger Stëmmung vum Film, a verschiddenen Zeenen, wou et ëm eng toxesch Bezéiung an d’Duerstellung vu Gewalt a Sexualitéit geet, déi méi jonk Kanner nach net onbedéngt richteg anuerdnen a kritesch hannerfroen kënnen”.

D’ALIA mécht all Woch Kontrolle vun de Klasséierungen an de Kinoen an huet d’Méiglechkeet, sech selwer ze saiséieren, kann awer och vun de Ministeren oder dem OKAJU saiséiert ginn. “Am Fall vun enger Autosaisine oder enger offizieller Saisine kann et dozou kommen, dass den C.A. vun der ALIA an enger offiziell Decisioun ee Film nei klasséiert. Dës nei Klassifikatioun vun der ALIA ersetzt dann all vireg Klassifikatioun a gëllt vis-à-vis vun de Kinosbedreiwer oder aneren Organisateure vun enger ëffentlecher Kinosfilmvirstellung, an dem Public ab dem Dag vun der Decisioun.”

Zu Lëtzebuerg ginn et fënnef verschidden Altersklasséierungen: +0, +6, +12, +16, +18. D’Missioun vun der ALIA a weider Informatiounen iwwert d’Klassement vu Kinosfilmer fannt Dir an hirem Depliant aus dem Joer 2025.

Am meeschte gelies
Trump attackéiert NATO
"Mir brauche kengem seng Hëllef"
61
Dramatesch Präisevolutioun op den Tankstellen
Wat kann ee selwer maachen, fir Sprit ze spueren?
Fotoen
Stater Kulturzeen am Trauer
Albert Mousel am Alter vun 62 Joer gestuerwen
Video
1
Hondsstaffel vun der Police
D'Aarbecht hält doheem net op, "well den Hond ass Deel vun eiser Famill"
Video
Fotoen
4
Aggressiounen, Menacen a Beleidegungen
Déi meescht Iwwergrëffer am Ëffentlechen Transport geschéien am spéiden Nomëtteg
Fotoen
3
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Film vun der Woch
"Dreams" vum Michel Franco
Video
Lëtzebuerger Kinosbranche
Paul Thiltges Distributions ass faillite
Net manner wéi 6 Oscare konnt de Film "One Battle After Another" gewannen
98. Editioun vun den Academy Awards
"One Battle After Another" ass de grousse Gewënner vun den Oscaren 2026
Fotoen
1
Film vun der Woch
"If I had legs I'd kick you" vum Mary Bronstein
Video
ALIA
Alterslimitt vu "Wuthering Heights" gëtt op 16 Joer gehuewen
6
An der Zäit vum Streaming
Kinoskultur zu Lëtzebuerg - Wéi geet et eise regionale Kinoen?
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.