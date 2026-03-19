Mam Eva Marija ënnerweeGlawen, Famill an de Wee op d'Eurovision

Sibila Lind
Ronn zwee Méint virum groussen Optrëtt op der Eurovisioun ass d'Liewe vun der LSC-Gewënnerin zu engem Mix vu Prouwen, Videoopnamen an Optrëtter ginn. An awer probéiert déi jonk Sängerin, hiren Traditiounen trei ze bleiwen.
Update: 19.03.2026 17:00
Eng Woch mam Eva Marija
Mir hunn d’Sängerin, déi Lëtzebuerg um ESC wäert vertrieden, eng Woch laang begleet.

Enn Februar an Ufank Mäerz war d’Eva an den RTL-Studioen, fir Inhalter fir sozial Medien ze dréinen, eng nei Versioun vu “Mother Nature” opzehuelen an e Video vun hirem Optrëtt fir de groussen Event ze filmen, fir datt d’Ekippen hannert de Kulisse mat der Gestaltung vun den techneschen a visuellen Elementer ufänke kënnen.

Trotz hirem vollgepaakte Kalenner bleift d’Eva den Traditiounen trei, déi si gepräägt hunn. Sonndes geet si mat hirer Famill an d’Mass an der engleschsproocheger kathoulescher Par um Belair. Dat ass e Ritual, dat zënter hirer Kandheet en Deel vun hirem Liewe war a wou si d’Gei am Chouer spillt.

Déi offiziell Portraitsfotoe vum Eva Marija (19.3.26)

“Wéi Lëtzebuerg erëm beim Eurovision Song Contest war, huet de Pater Michael, de Paschtouer, mir ëmmer erëm gesot: ‘Eva! Et ass Zäit, datt s du dech umells!‘ an ‘Du solls dech umellen!‘ Am zweete Joer huet hien dat selwecht gesot. Dunn, elo am drëtte Joer, wéi ech mech endlech ugemellt hat an hien erausfonnt huet, datt ech ugeholl gi war, war hie ganz frou. Ech hunn nach ni e méi gléckleche Mënsch gesinn,” seet d’Eva.

D’Ënnerstëtzung vun hirer Par an déi wäertvoll Zäit, déi si mat hirer Famill, Frënn a mat sech selwer verbréngt, hëllefen hir, konzentréiert ze bleiwen, wärend de Countdown zum Eurovision Song Contest ufänkt.

Behind the scenes mam Eva Marija

