RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

70. AnniversaireGrousse Gebuertsdags-Concert fir de Gast Waltzing

Ryck Thill
Mat engem ausverkaafte Concert an der Philharmonie stoungen ënnert dem Titel „Gast Waltzing & Guests“ international an national Museker mat him op der Bün.
Update: 19.05.2026 08:30
De Gast Waltzing feiert säi 70. Gebuertsdag
Mat engem grousse Concert an der Philharmonie stoungen international an national Museker mat Gast Waltzing op der Bün.

Een Owend ganz am Zeeche vun der Musek – a vun engem Kënschtler, deen d’Lëtzebuerger Kulturzeen zanter Joerzéngte markéiert. Am Grand Auditorium vun der Philharmonie feiert de Gast Waltzing säi 70. Gebuertsdag. Ënnert de Gäscht am Sall waren och d’Grande-Duchesse Maria Teresa, de Premier Luc Frieden an de Kulturminister Eric Thill.

Eigentlech huet de Gast Waltzing eréischt den 13. August Gebuertsdag. Geféiert gouf awer schonn elo am Mee, well den OPL-Orchester am Summer net disponibel gewiescht wier. Esou e Concert wier „dee beschte Gebuertsdagskaddo, deen ee sech selwer maache kann“, esou de Gast Waltzing. „Gast Waltzing & Guests“ ass virun allem ee Réckbléck op eng aussergewéinlech laang Karriär. Zanter bal 64 Joer steet de Lëtzebuerger Museker schonn op der Bün.

Um Programm stoungen Jazz, Filmmusek, symphonesch Arrangementer a Weltmusek – zesumme mat Kënschtlerinnen a Kënschtler, déi seng Karriär markéiert hunn. Eng vun de wichtegste Persounen dobäi: D’Maggie Parke, Sängerin vun der Band Park Café an zanter den 80er Jore seng Fra. Zesumme bedreiwen déi zwee och en eegene Plackelabel an en Tounstudio.

Eng aner staark Fra a senger Karriär ass d’Sängerin Angélique Kidjo. Zesumme mat hir a mam Orchestre Philharmonique du Luxembourg hat de Gast Waltzing 2016 e Grammy gewonnen. Zu senge méi rezente Projete gehéiert och d’Zesummenaarbecht mam Jazzmuseker Kyle Eastwood, dem Fils vum Clint Eastwood. Zesummen hu si Filmmuseke vu bekannten Eastwood-Filmer nei arrangéiert.

De Concert huet knapp zwou Stonne gedauert a war zanter Wochen ausverkaaft. Fir vill Spectateuren ass et net just e Gebuertsdagsconcert – mee eng Hommage un ee Museker, deen de Lëtzebuerger Jazz och international bekannt gemaach huet.

Am meeschte gelies
Patron vum Restaurant "Beim Baron"
Ernesto Prosperi am Alter vun 61 Joer gestuerwen
Video
11
Am Alter vun nëmme 24 Joer
Däitsch Schauspillerin Luna Jordan onerwaart gestuerwen
D'Baueren hunn e Wollef am Verdacht
Zanter leschter Woch goufen tëscht Bruechtebaach an Eschweiler véier Källwer gerass
Fotoen
Tëschefall um CR186
Auto tëscht Beetebuerg an der Kockelscheier komplett ofgebrannt
Video
Fotoen
Däitsche Futtball
Danel Sinani spillt nächst Saison net méi beim FC St. Pauli
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Am Takt
Mat Matching Drapes a mam Yona
Audio
Dem TALI seng nei EP "RED HAVEN" ass eraus
"Ech hu mech verléift, dat huet mech inspiréiert"
Video
Den Udo Lindenberg am Abrëll 2026 bei der Ouverture vum Udoversum zu Hamburg.
"E méi gäile Beruff gëtt et net"
De Panik-Rocker Udo Lindenberg kritt 80 Joer
Fotoen
5
Nächste Freideg um Radio
Dir bestëmmt de Programm um 80er Dag
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
30
De Loïc Juchem ass prett fir d'ESC-Spezialemissioun live vu Wien.
Radio-Sendung live vu Wien
Packt d’Eva Marija et an déi grouss Finall?
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.