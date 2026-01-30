RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kloer ËnnerstëtzungWal-Donnéeë weisen: Eva Marija huet de Luxembourg Song Contest 2026 dominéiert

RTL Lëtzebuerg
D'Wal-Donnéeë vum Luxembourg Song Contest 2026 weisen eng kloer Dominanz vun der Gewënnerin Eva Marija, déi sech vun Ufank un an alle Kategorien als Favorittin duerchgesat huet.
Update: 30.01.2026 12:00
Mam Lidd “Mother Nature” huet d’Eva Marija op ganzer Linn iwwerzeegt.
© RTL

D’Wal-Donnéeë vum Luxembourg Song Contest 2026 weisen eng kloer a fréi Preferenz fir d’Gewënnerin Eva Marija. Si huet sech an alle Kategorien duerchgesat – bei der Jury, beim Publikum an am globale Ranking – a sech domat d’Recht geséchert, Lëtzebuerg beim Eurovision Song Contest am Mee zu Wien ze vertrieden. D’Lidd “Mother Nature” ass an allen Evaluatiounskategorien a béide Walronnen op déi éischte Plaz komm a weist domat breet Ënnerstëtzung – souwuel vun de Fachleit wéi och vum Public.

An der éischter Ronn, an där all aacht Finaliste géinteneen ugetruede sinn, huet d’Eva Marija souwuel am globale Ranking wéi och bei der Jury a beim Publikum d’Féierung iwwerholl. Direkt hannendru koumen de Steve Castile an d’Irem am globale Ranking an an der Publikumswäertung, woubäi d’Jury de Steve Castile a ShiroKuro als hir Favoritte gesinn huet.

An der zweeter a leschter Ronn, an där Jury- a Publikumsstëmmen zesummegefloss sinn, konnt d’Eva Marija sech nach eng Kéier an alle Walgruppen op der éischter Plaz behaapten. De Steve Castile an d’Irem goufen dobäi konsequent op déi zweet, respektiv drëtt Plaz gewielt.

D’Wal-Donnéeë weisen och eng staark international Bedeelegung um Luxembourg Song Contest – ënnert den 10 Länner mat de meeschte Stëmme waren nieft Lëtzebuerg Däitschland, Slowenien, d’Belsch, Groussbritannien, d’Tierkei, d’USA, Frankräich, Éisträich an d’Schwäiz. De groussen Interessi aus Slowenien kéint ënnert anerem domat zesummenhänken, datt d’Land decidéiert huet, den Eurovision ze boykottéieren, an och domat, datt d’Eva Marija sloweenesch Wuerzelen huet.

D'Freed ass dem Eva Marija däitlech ofzegesinn.
Éischte Rendez-vous fir d'LSC-Gewënnerin
Eva Marija am RTL-Studio: "Et war wéi e surrealen Dram"
Backstage a Spezialeffekter
Kleng Geschichten a groussen Opwand ëm den LSC, zemools wa Konfetti am Spill ass

Am meeschte gelies
Déidlechen Accident op der B51
Ermëttlunge liwweren nei Detailer - Camionschauffer war net ugestréckt
Waren am Dezember ausgesat ginn
Wéi geet et de Welpe Paola a Jepolina sechs Woche méi spéit?
Video
Fotoen
Noutriff aus Crans-Montana
"Ech wier bal gestuerwen, ech mengen, meng Kolleege sinn dout"
Invité vun der Redaktioun (30. Januar) - Liz Braz
Unisex-Toiletten: Ech hoffen, dass d'Koalitioun doduerch net an d'Toilette fält
Video
Audio
92
Phishing-Bedruch a Geldwäsch
Haapttäter zu Dubai festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Bekannt aus "Home alone"
D'Schauspillerin Catherine O'Hara ass am Alter vun 71 Joer gestuerwen
0
A CAPE’lla Festival 2026
Åkervinda konnten den Ufank maachen
Video
0
"How to divorce during the war"
Lëtzebuerger Koproduktioun gewënnt Präis fir bescht Mise en scène um Sundance-Filmfestival an den USA
0
Luxembourg Open Air 2026
De Line-Up fir de Season Opening um Belval steet
Video
0
E Bléck hannert d'Kulissen
D'Larisa Faber am Stéck "The Land We Shared" am Kapuzinertheater
Video
Am Starlight gëtt schwéier geschafft
Ciné Starlight gëtt renovéiert
"Keng Ersatzstécker méi fir déi aktuell Installatioun"
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.