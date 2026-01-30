D’Wal-Donnéeë vum Luxembourg Song Contest 2026 weisen eng kloer a fréi Preferenz fir d’Gewënnerin Eva Marija. Si huet sech an alle Kategorien duerchgesat – bei der Jury, beim Publikum an am globale Ranking – a sech domat d’Recht geséchert, Lëtzebuerg beim Eurovision Song Contest am Mee zu Wien ze vertrieden. D’Lidd “Mother Nature” ass an allen Evaluatiounskategorien a béide Walronnen op déi éischte Plaz komm a weist domat breet Ënnerstëtzung – souwuel vun de Fachleit wéi och vum Public.
An der éischter Ronn, an där all aacht Finaliste géinteneen ugetruede sinn, huet d’Eva Marija souwuel am globale Ranking wéi och bei der Jury a beim Publikum d’Féierung iwwerholl. Direkt hannendru koumen de Steve Castile an d’Irem am globale Ranking an an der Publikumswäertung, woubäi d’Jury de Steve Castile a ShiroKuro als hir Favoritte gesinn huet.
An der zweeter a leschter Ronn, an där Jury- a Publikumsstëmmen zesummegefloss sinn, konnt d’Eva Marija sech nach eng Kéier an alle Walgruppen op der éischter Plaz behaapten. De Steve Castile an d’Irem goufen dobäi konsequent op déi zweet, respektiv drëtt Plaz gewielt.
D’Wal-Donnéeë weisen och eng staark international Bedeelegung um Luxembourg Song Contest – ënnert den 10 Länner mat de meeschte Stëmme waren nieft Lëtzebuerg Däitschland, Slowenien, d’Belsch, Groussbritannien, d’Tierkei, d’USA, Frankräich, Éisträich an d’Schwäiz. De groussen Interessi aus Slowenien kéint ënnert anerem domat zesummenhänken, datt d’Land decidéiert huet, den Eurovision ze boykottéieren, an och domat, datt d’Eva Marija sloweenesch Wuerzelen huet.