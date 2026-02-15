RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

En nationaalt Kultur-Ierwen 34. Editioun vun der Välteskiermes zu Boukels

Monique Kater
Antëscht ass d'"Kënnbakstee" als immaterielle Patrimoine vu Lëtzebuerg unerkannt a steet zënter Oktober 2025 um Inventaire.
Update: 15.02.2026 20:12
En nationaalt Kultur-Ierwen: 34. Editioun vun der Välteskiermes zu Boukels
An der tëscht ass d’"Kënnbakstee” als immaterielle Patrimoine vu Lëtzebuerg unerkannt a steet zënter Oktober 2025 um Inventaire.

Boukels feiert säin hellege Vältes mat engem Volleksfest, dat et Enn lescht Joer, wéinst senger “Kënnbakstee”, op d’Lëscht vum nationale Kultur-Ierwe gepackt huet. Dëst Joer war déi 34. Editioun vun der Välteskiermes op déi d’Politiker aus dem Éislek esouguer an engem Net-Waljoer luussen a steeë kommen.

Dass d’Baueren an der Zäit op Vältesdag fir hiert Véi gebiet hunn, weess uewen am Norde jiddwereen. Valentin kënnt aus dem Laténgeschen an heescht iwwersat “dee Staarken, dee Gesonden” a wann dat op d’Schwäin ooffierwt, kann e bësse Bieden net schueden.

Fréier sinn d’Leit der Mass sinn an d’Wiertschaft gaangen, och hei zu Boukels, seet de Marco Wehles, Paschtouer fir de Porverband Uewersauer.

Vun engem Wiert gëtt et hei am Duerf keng Spuer méi, an déi, déi an der Keelt e Glühwäi wollten drénken, hätte besser gehat, éischter aus der Mass erauszegoen: déi 24 Liter ware ruckzuck fort.

© Monique Kater
© Monique Kater
© Monique Kater
© Monique Kater
© Monique Kater

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Eng 100 Kilo Träipen, an 90 Kilo Paté goufen um Enn verkaf.

No de Ministere vu Landwirtschaft a Kultur huet een haut ëmsoss gesicht. Ugetraff huet een awer de Patrick Dondelinger, dee sech um Terrain fir di wäertvoll Lëtzebuerger Traditiounen asetzt.

An der tëscht ass d’Kënnbakstee als immaterielle Patrimoine vu Lëtzebuerg unerkannt a steet zënter Oktober 2025 um Inventaire.

Dat anert, grousst Stéck Responsabilitéit läit elo bei der Jugend an hirer Loscht, un deem vu Fréier festzehalen. An der Gemeng Géisdref schéngt et do kee Problem ze ginn.

Am meeschte gelies
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
10
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
52 Gruppen sinn e Sonndeg duerch d'Ieselsstad gezunn
Zu Dikrech war déi 58. Editioun vun der berüümter Kavalkad
Video
Fotoen
"Keng Schimmt"
Obama iwwer Afevideo vum Trump a Virgoen zu Minneapolis, dat un "Diktaturen" erënnert
Weider News
Bal esou grouss ewéi déi an der Notre Dame
Zu Clierf gëtt d'Uergel fir d'Cathédrale américaine de Paris gebaut
Video
Fotoen
Passepartout Spezialsendung – Deel 2
Zougang zu der Kultur
Video
“Zu unseren Schwestern, zu unseren Brüdern”
Eng Oper am Groussen Theater
Video
Säll gespaart a Konschtwierker beschiedegt
Et koum zu enger Iwwerschwemmung am Louvre
Wéinst ongeplangten Erausfuerderungen
Eurovision Song Contest Live Tour 2026 gëtt verréckelt
D'Presentatioun vun der Editioun 2026
"Kino fir jiddereen"
Museker Peter Doherty Deel vu Jury vum Luxembourg City Film Festival 2026
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.