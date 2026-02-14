Am 1. Deel vun dësem Passepartout Spezial hate mir mat eisen Invitéë Kevin Muhlen, Carole Lorang a Maxime Bender ënnert anerem doriwwer geschwat, wéi eng Roll d’Schoul bei der kultureller Bildung spillt, wéi een d’Kultur méi inklusiv gestalte kann a wéi et an deene verschiddene Regioune vun eisem Land ëm den Zougang zu der kultureller Offer steet.
Am 2. Deel diskutéiere mir iwwer Aspekter wéi der Roll vun der Programmatioun awer och iwwer konkret Perspektiven an Iddie fir d’Zukunft.
