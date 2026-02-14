RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Passepartout Spezialsendung – Deel 2Zougang zu der Kultur

Sandy Elsen
Zesumme mat dräi Invitéen diskutéiere mir am Café littéraire Le Bovary iwwer d’Thema “Zougang zu der Kultur”.
Update: 14.02.2026 08:00
© RTL

Am 1. Deel vun dësem Passepartout Spezial hate mir mat eisen Invitéë Kevin Muhlen, Carole Lorang a Maxime Bender ënnert anerem doriwwer geschwat, wéi eng Roll d’Schoul bei der kultureller Bildung spillt, wéi een d’Kultur méi inklusiv gestalte kann a wéi et an deene verschiddene Regioune vun eisem Land ëm den Zougang zu der kultureller Offer steet.

Am 2. Deel diskutéiere mir iwwer Aspekter wéi der Roll vun der Programmatioun awer och iwwer konkret Perspektiven an Iddie fir d’Zukunft.

Virschau: Passepartout Spezial - Deel 2: D'Sendung zum Thema "Zougang zur Kultur"
D’Kultur-Emissioun op der Tëlee, mam Zil d’Villsäitegkeet vun der Lëtzebuerger Kulturzeen ze presentéieren, ze vermëttelen an ze encadréieren.

Den 1. Deel vum Passepartour Spezial zum Theema “Zougang zu der Kultur:

Passepartout Spezialsendung – Deel 1
Zougang zu der Kultur

Am meeschte gelies
Me Prum reagéiert op Decisioun vu Verwaltungsgeriicht
"Wa mer Recht kréien, da schloe mer zeréck", esou den Affekot vum Dr. Wilmes
Video
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint
Video
4
Vum Parquet validéiert
181 Führerschäiner dëst Joer wéinst Alkohol agezunn
Video
Fotoen
A Richtung Clausen
Camion hänkt an der Kéier bei Tour Malakoff fest
Fënnef Persoune koume fir eng Kontroll an d'Spidol
E Freideg huet et zu Bieles an engem Appartement gebrannt
Fotoen
Weider News
“Zu unseren Schwestern, zu unseren Brüdern”
Eng Oper am Groussen Theater
Video
Säll gespaart a Konschtwierker beschiedegt
Et koum zu enger Iwwerschwemmung am Louvre
Wéinst ongeplangten Erausfuerderungen
Eurovision Song Contest Live Tour 2026 gëtt verréckelt
D'Presentatioun vun der Editioun 2026
"Kino fir jiddereen"
Museker Peter Doherty Deel vu Jury vum Luxembourg City Film Festival 2026
Video
0
Eis glécklech RTL-Gewënnerin: Sandy Heep
E ganzt Joer gratis Concerten? D'Rockhal huet fënnef Golden Tickets verloust
Fotoen
MOB-ART studio
Éischt Solo-Ausstellung vun der Tiffany Matos
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.