Mir presentéieren Iech all Woch en neie Musekstudent mat engem akustesche Cover. Musek made in Luxembourg, déi et der Wäert ass gelauschtert ze ginn.

All Freideg stelle mer Iech iwwer den RTL You ee Museker a säi Video mat engem perséinlech gecoverte Lidd vir. Um leschte Schouldag virun er Summervakanz ass et d'Estrela mam Lidd "Sign of the times" vum Harry Styles

D'Estrela ass virun 3 Joer op Lëtzebuerg geplënnert an huet virdrun an hirer Heemecht Portugal gelieft. Do huet d'Estrela 10 Joer laang bei Musicalle matgemaach als Sängerin, Schauspillerin an Dänzerin.

Schonn zanter senger fréister Kandheet huet hatt scho gesongen, viru Famill, Frënn a Schoulprojeten. An trotz engem Bachelor an der Philosophie, gëtt et fir d'Estrela just een Häerzenswonsch d'Sangen. Dofir huet et sech och an der Rock University ageschriwwen an ass zanter kuerzem Sängerin bei de Lëtzebuerger Artisten TheGrundClubSongwriters.

Nieft dem Sange koum och elo eng nei Passioun dobäi, d'Estrela huet geléiert Piano ze spillen an dëst mam Sangen ze verbannen. An dofir ass d'Rock University an de ganzen Encadrement genee déi richteg Plaz.

D'Rock Universitéit ass eng Museksschoul anescht wéi anerer. Do geet et net drëm d'Musek just einfach nëmmen ze spillen, mä se ze fillen, ze spieren a virun allem ze personaliséieren. All Léierstonn ass op de Besoin vun de Studenten ugepasst an dat weist sech och am Resultat.

D'Klasse si fir all Mënsch accessibel, souwuel fir Amateuren, wéi och Leit, déi méi exerzéiert sinn. D'Léierpersonal besteet aus professionelle Museker, Passionéierter, déi sech als Zil gesat hunn, all Talent ze fërderen.

