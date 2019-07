Beim neien James-Bond-Film, deen d'nächst Joer an d'Kinoe kënnt, soll 007 vum Lashana Lynch gespillt ginn.

D'Maacher vun dem nach onbetitelte 25. James-Bond-Film hu sech fir déi nei Handlung vum kommenden Agenten-Abenteuer eng afale gelooss. Well Gerüchter no soll den Agent 007, zumindest am Ufank vu "Bond 25", vun enger faarweger Fra gespillt ginn. Dëst wär also ee Géigendeel vun deem, wat de Publik kennt: wäiss a männlech.

Dem "Daily Mail" no soll d'Schauspillerin Lashana Lynch d'Lizenz zum Doutmaache kréien, nodeems den James Bond (Daniel Craig) säin Déngscht verlooss huet.

Zu dëse Gerüchter hu sech d'Produzenten awer net geäussert. Awer ufanks Abrëll hunn d'Maacher vum Film matgedeelt, datt de Bond sech am Ufank vum Film an der Pensioun befënnt. Hie soll dono awer erëm aus der Pensioun zeréckkommen, esou datt d'Lashana net Craigs-Nofolgerin soll ginn.

Den neien James-Bond-Film soll am Abrëll 2020 an de Kinoe lafen.