Den tschechesche Sänger a Komponist ass an der Nuecht op e Mëttwoch am Alter vun 80 Joer gestuerwen.

Hien huet ënner anerem d'Titel-Litt vun der Kanner-Serie "Biene Maja" gesongen.

Mëtt September war bekannt ginn, dass de Karel Gott un akuter Leukemie leide géif. Schonn 2015 hat de Sänger eng aggressiv Form vu Kriibs. Bei him war e sougenannte Myelodysplastische Syndrom festgestallt ginn, déi an de leschte Méint an eng Leukemie iwwergaangen ass.

Iwwer 6 Joerzéngte laang stoung de Karel Gott op der Bühn, huet am Laf vu senger Carrière bal 300 Placken a CDe verëffentlecht.

Besonnesch an Däitschland hat de Sänger eng grouss an trei Fan-Gemeinschaft.