Honnerte vun Audiophilen hu sech nees an de Rotonden op der "Foire aux disques" zesummefonnt, fir hir Virléift fir méi al Museksformater ze deelen.

De Pol Belardi, e Lëtzebuerger Museker, war och mat vun der Partie. Schonn zanter Jore sammelt hie Vinylen. Dat fir sech selwer a sëlleche Projeten.

Zanter kuerzem well ech meng Kollektioun e bëssen ausbauen. Dat aus 2 Grënn. Éischtens well ech e Frënn vu gudder Musek sinn an déi och ëmmer gären doheem grëffbereet hunn fir ze lauschteren. Ech schaffen och grad un engem Projet, fir eng Grupp op d'Been ze stellen, déi op Evenementer Vinyle spille geet. Ganz authentesch. Vum Jazz bis an de 70er Jore Funk an Soul Beräich.

Virun allem d'Wullen an d'Entdecke maache Spaass. De Choix u Butteker zu Lëtzebuerg, déi nach Placke verkafen, ass kleng, dofir wieren esou Foiren zu Lëtzebuerg net méi ewechzedenken. Dat och wann d'Format vum Vinyl an de leschte Jore vill Succès hat.

Ma wann et ëm Qualitatiivt lauschtere geet, géif een net em d'Plack dolaanscht kommen: Ech vergläichen dat ëmmer mat engem Jazz-Museker, mat deem ech ganz am Ufank eng Kéier zesummegespillt hunn. Dee sot mer, wou hie jonk war, hat hien eng Plack. Hien huet se auswenneg kannt. Hien konnt all Solo nosangen an nospillen. Haut kann een (duerch Streaming) 20 Alben den Dag lauschteren.“



An den USA sollen éischte Previsiounen no 2019 méi Sue mam Verkaf vu Placke gemaach ginn ewéi mat CDen. Déi éischte Kéier zanter 1986.

An awer bleift d'Vinyl eng Nisch am Revenue vun der Museksindustrie. Nëmme 4% vun de Sue weltwäit kommen duerch de Verkaf vu Placken eran. 62% komme vu Streaming Servicer ewéi Spotify oder Apple Music.