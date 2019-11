Et soll méi nom potentielle Succès vun engem Film gekuckt ginn, sou den Auditeur Manuel Baldauff.

Den Audit iwwert de Filmfong, dee mir d'lescht Woch bei eis op der Antenn thematiséiert haten, wär global gekuckt ganz positiv ausgefall, ma et ginn awer och eng Partie Recommandatiounen, un deenen ee schonn äifreg geschafft hätt. Dat war e Méindeg de Constat op enger Pressekonferenz vum Premier- a Medieminister Xavier Bettel, dem Direkter vum Filmfong Guy Daleiden, der Presidentin vum Verwaltungsrot Michèle Bram an dem Auditeur Manuel Baldauff vu Value Associates. Virop soll an Zukunft um Critère vun der Qualitéit geschrauft ginn.

Filmfong Recommandatiounen / Rep. Annick Goerens (11.11.19)

Xavier Bettel: „Den Audit seet jo kloer, tatsächlech, d'Produktioune ginn erop, mä d'Rentréeën an d'Zuele vun de Leit, déi Lëtzebuerger Filmer kucke ginn, ginn net erop. Nach eng Kéier: wann ech misst nëmme Projeten ënnerstëtzen, déi finanziell eppes géingen erabréngen, géing et keng Lëtzebuerger Produktioun méi ginn."

Parallel ass et awer de Constat gewiescht, dass vill Filmer fir den Tirang produzéiert ginn, well Produzenten eng pre-etabléiert Marge kréien, onofhängeg dovunner, ob de Film e Succès ass oder net. Dat soll an Zukunft änneren, erkläert de Manuel Baldauff vu Value Associates.

Manuel Baldauff: „Dass gekuckt gëtt, huet de Projet do, en terme de qualité absolue, een Niveau, deen ee kann am Ausland weisen an huet en deementspriechend och ee potentiel de distribution, also gëtt et eng Chance, dass do zum Beispill Arte kënnt, wéi bei „Bad Banks", a seet 'ok, dat do hätte mir och gär' oder vläicht esouguer mol eng Kéier Netflix oder sou."

Engersäits sollen also Lëtzebuerger Produktioune gemaach ginn, déi awer dacks net besonnesch vill Leit unzéien, anerersäits gëtt sech un Netflix, Arte a Festivallen orientéiert. Wéi de Spagat soll gemaach ginn, ass awer net kloer a konnt och net genee erkläert ginn.

Weider Recommandatiounen, déi gemaach goufen

Et goufen awer och nach eng Rei aner Recommandatioune mam Secteur zesummen aus dem Audit ausgeschafft.

Manuel Baldauff: „Mir hu gesot, dass et wichteg wier, fir besser Statistiken iwwert de Secteur ze publizéieren. Dass d'Leit wëssen: Wéi vill Leit schaffen do? Wéi gesinn déi Produktiounen aus? Wéi ass de Retour vun deene Produktiounen? Einfach: dass een eng flott Vue huet, wat do ofleeft. An esou ee Posten ass kreéiert ginn".

Donieft soll och besser mat de Produzente kommunizéiert ginn, besonnesch wann hire Projet zum Beispill kee Finanzement kritt. An et soll och e Poste vun engem sougenannte „compliance officer" am Filmfong geschaaft ginn, deen notamment soll duerchsetzen, dass d'Auditten, déi de Fong selwer iwwert d'Produktiounsfirme maache léisst, déi jo Sue vun hinne kréien, méi déifgrënneg an technesch sinn, sou nach de Manuel Baldauff vu Value Associates.

Parallel war e Méindeg de Mëtteg och d'Budgetskontrollkommissioun vun der Chamber beieneen, wou d'CSV d'lescht Woch gefrot huet, fir en neie Punkt op den Ordre du jour setzen ze loossen. An deem Zousazpunkt geet et drëms, d'Cour des Comptes mat enger Kontroll vum Filmfong senger Finanzgestioun ze beoptragen.

Aner Constaten aus dem Audit goufen net thematiséiert

De Manque u Professionalitéit, souwéi den Interessekonflikt, déi am Audit ugeschwat goufen, waren e Méindeg iwwerdeems keen Thema op der Pressekonferenz.

Och d'Konzentratioun vu Pouvoir an den Hänn vum Direkter Guy Daleiden wär am Dokument zwar evoquéiert ginn, mä den Auditeur Manuel Baldauff präziséiert, dass dat d'Suerge vu Produzente gewiescht wären. Hie selwer wär zum Beispill eng Kéier am Comité de sélection (de Comité, deen decidéiert, wéi eng Filmprojete finanziell Hëllef kréien) derbäi gewiescht a wéisst net, wou déi Konzentratioun sech ausgedréckt hätt. Soss am Fonctionnement quotidien vum Filmfong wéisst hien et selwer net, sou den Auditeur, well hie schliisslech net all Dag géing do sëtzen.

S.47 am Audit: „La présence du directeur du Film Fund au sein du Comité de sélection a été soulevée par certains producteurs. Certains ont affirmé que le directeur est régulièrement soumis à des pressions lobbyistes de la part de certains producteurs, ce qui rendrait difficile son travail, alors que d'autres ont manifesté des inquiétudes par rapport à une forme d'omniprésence et d'une concentration de pouvoirs trop forte pouvant influencer les allocations en leur défaveur».