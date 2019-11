De Laurent Loschetter war Enn August 2017 beim soziokulturelle Radio nominéiert ginn. D’Mandat war op 4 Joer fixéiert.

Wéi de Laurent Loschetter an engem Bréif, deen RTL virläit, schreift, wier seng Missioun erfëllt, duerfir géif hie mam Datum vum 19. November säi Mandat néierleeën.

En direkte Grond, firwat de Laurent Loschetter säi Posten als President vum 100,7-Verwaltungsrot opgëtt, schreift hien net, mä vill méi ginn eng ganz Rëtsch vu Succèse genannt, déi bannent de leschten 2 Joer realiséiert gi wieren: dëst sinn ë.a. d'Regulariséiere vun enger Rëtsch Aarbechtskontrakter, d'Schafe vun engem Poste vum Personal-Reponsabelen an dem Ersetze vum fréieren Direkter Jean-Paul Hoffmann - ee Posten, dee jo zanter 4 Méint vum Marc Gerges besat gëtt.

Wéi de Laurent Loschetter schreift, wier et elo un der Zäit, fir "Radio ze maachen", a fir d'Nolauschterer vum Soziokulturellen Radio ze refideliséieren - fir dëst ze maachen, géif d'Qualitéit an d'Onofhängegkeet vun der staatlecher Radio-Chaine an d'Luucht gesat ginn.

U sech sollt eréischt am Fréijoer iwwert d'Successioun vum President vum 100,7-Verwaltungsrot berode ginn - mat der Demissioun vum Laurent Loschetter stellt sech déi Fro awer elo ewell éischter. Um Regierungsrot ass et elo, fir d'Suitten ze decidéieren.

Eréischt mat der Rentrée 2017 war de Laurent Loschetter an der Successioun vum Françoise Poos vun der Regierung als 100,7-President genannt ginn. Deemools war d'Madamm Poos an de Medien zitéiert ginn, dass si gewëllt gewiescht war, fir en zweet Mandat un der Spëtzt vum ëffentlechen Radio z'iwwerhuelen.

De Grënner an Direkter vum "Atelier" ass den Ament och Member am Verwaltungsrot beim MUDAM.