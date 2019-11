De Lëtzebuerger Perkussionist Christoph Sietzen ass zu Salzburg gebuer an opgewuess...

Hien gëllt international als grousst Talent. Bekannt Komponiste schreiwe Wierker fir hien. Sou och de Georg Friedrich Haas. "Konzert für Klangwerk und Orchester" heescht d'Wierk vum Haas.

Et gouf e Freideg Owend an der Philharmonie ur-opgefouert. An d'Haaptinstrument war nawell e ganz speziellt, nämlech eng sougenannte "Klangwand".