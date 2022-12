Gréisser Nouvellen huet den Atelier e Méindeg de Moien annoncéiert op hirer alljärlecher Pressekonferenz.

Virop dann, wat eis d'nächst Joer ënner anerem un Highlighten erwaart.

Déi nei Editioun vum Siren's Call gouf annoncéiert, deen de 24. Juni ass. Den Headliner ass "Phoenix".

D'US-Sängerin Lizzo kënnt den 3. Juli op Lëtzebuerg, respektiv fir en Open-Air-Concert bei d'LuxExpo. D'Rapperin beschäftegt sech an hiren R&B- an Hip-Hop-Songs haaptsächlech ëm Theme wéi Diversitéit a Body Positivity. Mat hirem 2019 verëffentlechte Studioalbum "Cuz I Love" huet si nieft hirem kommerziellen Duerchbroch, och sëllegen Nominéierungen a Präisser kritt, dorënner aacht Nominéierunge bei de Grammy Awards.

De 4. Juli ass et dann un der brittescher Alternative-Rock-Band den Arctic Monkeys. Hei sinn d'Tickete schonn an der Vente.

Da kënnt de Paul Kalkbrenner de 7. Juli nees op Lëtzebuerg. Net an d'Rockhal, wéi bei sengem leschte grousse Concert, ma dës Kéier kënnt den däitschen DJ fir en Open-Air bei d'LuxExpo.

Zanter dem 9. Oktober ass de brittesche Superstar Robbie Williams nees on Tour a bis den Dezember 2023 ënnerwee. Den 11. Juli kënnt de Popstar am Kader vu senger "XXV Tour" och op Lëtzebuerg. Och hei ass fir en Open-Air de Site bei der LuxExpo erausgesicht ginn.

Fir sech bei der Ticket-Vente besser kënnen z'organiséieren, mécht den Atelier extra ee Pop-Up op, dat e Méindeg um 17 Auer am Atelier. Do sollen deemno déi 63.000 Tickete verkaf ginn an en Dënschdeg da wéi gewinnt och op hirem Site.