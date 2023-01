De Joe Scholtes a Massimo Morocutti sinn net nëmme bescht Kolleegen, mä maachen zanter 2017 och als "Rec-Two" d'Techno-Zeen hei am Land zesummen onsécher.

Kenne geléiert hunn déi zwee sech 2014 op enger Techno-Soirée an iwwer déi nächst Joren ass doraus eng enk Frëndschaft entstaanen. 2017 hu si dunn ugefaangen, sech méi fir d'DJen z'interesséieren a sinn zimmlech séier zum Entschloss komm, sech zesummenzedoen.

"Mir hunn eis eng Kéier zesumme gesat a geübt, an do ass eis opgefall, dass mir am Fong mat véier Hänn un all d'Knäppecher kommen, wat een eleng net kann", sou de Joe. "Dat huet eis immens Spaass gemaach, ze gesinn, dass mir eng richteg Symbios zesummen hunn. Dat ass bei eis eng Magie, wa mir opleeën."

Sou gäre si och zesummen opleeën, wann et ëm d'Produzéieren u sech geet, ass an éischter Linn awer jiddereen emol op sech eleng gestalt.

"Mir hu probéiert zesummen ze produzéieren, mä an der Lescht produzéiert jiddereen eenzel: de Joe a sengem Studio an ech mat mengem Laptop a menge Kopfhörer", laacht de Massimo. "Duerno komme mir erëm an de Studio, erkläeren eis, wat mir eis geduecht hunn a schaffen zesumme weider um Lidd."

© Ben Hebo

Virun e puer Joer hate si schonn ugefaangen, eegen Tracks erauszebréngen. Wärend der Pandemie war d'Produzéieren awer an den Hannergrond geréckelt. Zil fir dëst Joer wier dann awer erëm méi eege Lidder erauszebréngen an dowéinst léisst déi éischt Release vum Joer och net laang op sech waarden. De 17.Februar kënnt "Astral Projection" eraus, deen, alt erëm, d'Evolutioun vun hirem Stil ënnersträicht.

Wéi si ugefaangen hunn, waren déi zwee éischter am "Tech-House" doheem. An der Tëschenzäit sinn hir Lidder e gutt Stéck méi séier ginn an éischter a Richtung "haarden Techno". Genau wéi hire Stil huet och hir Approche zum Opbau vun engem Set iwwer d'Jore changéiert.

© Ben Hebo © Ben Hebo © Ben Hebo © Ben Hebo

"Wéi mir ugefaangen hunn, hu mir eis Gedanke gemaach, vu wéi enger Minutt un, mir wat ofspillen, mä mir hu gemierkt, dass mir am Beschte spontan sinn", sou de Massimo. "Wa mir eis virbereeden, huele mir déi Lidder mat, déi eis deen Ament gefaalen a spillen déi dann, wéini mir Loscht hunn, dat heescht schlussendlech, sinn all eis Setter eenzegaarteg."

Genausou eenzegaarteg sollen och hir Lidder sinn. Dofir hu si sech eng Opnammaschinn kaf, mat där si Geräischer aus der Natur festhalen, déi si duerno an hiren Tracks verschaffen.

DJ Serie - Rec-Two

Méi Informatiounen zu Rec-Two an hiren aktuelle Gigs a Release fënnt een hei.