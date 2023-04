Comedian, Beatboxer oder Geräisch-Artist: Mir hunn de Michael Winslow en Donneschdeg an der Stad getraff, wou hie säin Talent ënner Beweis gestallt huet.

En Donneschdeg de Moie war e bei eis um Radio, du bei de Kolleege vun RTL Today. Bekannt gouf en 1984 am Film Police Academy als "Sergeant Larvell Jones" - de Michael Winslow.

Deen, deen ëmmer all Geräisch konnt nomaachen. Elo huet en iwwer 10.000 Geräischer drop. Als Beatboxer, Comedian a Geräisch-Imitator huet e mëttlerweil seng eege Comedy-Show.

E Samschdeg trëtt hien domat zu Munneref am Casino 2000 op. Mir haten d'Geleeënheet, den US-Schauspiller am Virfeld an der Stad ze treffen.