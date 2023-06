Typesch fir de Festival war de Line-up nees immens breetgefächert.

Vun Indie an Jazz iwwer Punk an Elektro bis hin zu "World Music" war all Museksrichtung vertrueden.

Opgedeelt op diverse Bünen tëschent der Abtei Neimënster an dem Melusina hunn ënnert anerem de koreanesch-amerikanesche Grupp "Japanese Breakfast", d'"Star Feminine Band", d'Bréisseler Elektro-Band "Echt!" an d'Grammy-Gewënner "Phoenix" fir Stëmmung gesuergt. Natierlech waren och e puer Lëtzebuerger Museker mat vun der Partie, ënner anerem den Duo "ENGLBRT".

Nieft der musikalescher Programmatioun konnten d'Visiteuren och iwwer de Maart trëppelen, de Lampion-Wee besichen oder un Danz-Atelieren deelhuelen. Méi Informatiounen iwwert de Festival ginn et hei.