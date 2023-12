"Au seuil de l’avent" heescht e Concert, deen et schonn zënter 40 Joer an der Kathedral zu Lëtzebuerg den 1. Sonndeg vum Advent gëtt.

Et séngt do de Chouer vun der Kathedral, d'Maîtrise de la cathédrale genannt, meeschtens zesumme mam Orchestre de Chambre du Luxembourg. De Régis Thill war fir eis dee leschte Sonndeg an der Kathedral.

4 Sonndeger viru Chrëschtdag fänkt bei de Chrëschten d'Zäit vum Advent un. Geduecht war déi Zäit als Virbereedung op d'Komme vum Jesuskand, gewëssermoossen d'Waarden op.

An der westlecher Welt huet d'Chrëschtentum d'Liewen an d'Kultur gepräägt. All bekannte Museker aus deene leschte Joerhonnerten hu fir déi reliéis Eventer komponéiert. Dat gëllt an engem héije Mooss fir de Johann Sebastian Bach zu deem sengem Job dat gehéiert huet.

De Bach hat 20 Kanner a 4 Jonge vun hinne sinn an d’Museksgeschicht agaangen.

D’Maîtrise, sou nennt sech de Chouer vun der Kathedral, gëtt et schonn zënter 175 Joer. Si ass e Kierchechouer, deen d’Gottesdéngschter soll begleeden an duerch de Gesang verschéineren. An och Concerten opféieren. 50 Männer a Fraen treffe sech fir d’Prouwen an d’Gottesdéngschter. Highlighte sinn déi kierchlech Fester wéi Chrëschtdag an Ouschteren.

De Wilhelm Friedemann Bach an de Johann Christoph Friedrich Bach hunn der Maîtrise vun der Kathedral mam Orchestre de chambre du Luxembourg d’Méiglechkeet ginn, fir hir Maîtrise ze beweisen. Fir Frënn vun der Barockmusek ee gelongenen Nomëtteg.