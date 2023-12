De 27. Januar ass de Luxembourg Song Contest an da wësse mer wie Lëtzebuerg zu Malmö um Eurovision Song Contest vertriede wäert.

Am Virfeld haten d'Kandidate a Kandidatinnen e Rendez-vous bei zwee Coachen a goufe lues awer sécher op de groussen Optrëtt preparéiert.

D'Susanne Georgi ass e Weltstar an huet 2009 och Andorra um ESC vertrueden. Iwwer 1.000 Concerten huet Si scho ginn an huet och schonn deen een oder anere Grammy gewonnen. Si an d'Francesca Aaen ginn den aacht Finaliste mat op de Wee, wéi ee sech op der grousser Bün verhält a mat der Kamera ëmgeet. Um Donneschdeg an um Freideg sinn an der RTL City d'Coachingen an et gëtt fläisseg un hiren Optrëtter geschafft.

Virun enger décker Woch goufen d'Kandidaten, déi an der grousser Finall stinn annoncéiert. D'Kënschtler selwer kruten doropshin immens vill Messagen a si richteg op déi kommend Woche gespaant. Bannent puer Stonne waren och d'Tickete fir d'Tëleesemissioun an der Rockhal fort. Dat wéist wéi grouss den Interessi un Lëtzebuerger Participatioun ass. No ville Jore Paus si mir erëm bei der Eurovisioun dobäi.