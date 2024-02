Am Cercle Cité leeft schonn e klengen Deel vum Programm vum Lux Film Fest un. D'Ausstellung "Memories" wéist kuerz Wierker vum Chineesesche Regisseur Wang Bing.

Eng Fënster an déi chineesesch Geschicht, mee och an d'Liewe vun de Chinese vun haut. Sou beschreift de Wang Bing säi Wierk. Filmer, déi eng kontemplativ Approche charakteriséieren an, déi gären och mol méi laang daueren. Säi längste Film dauert deemno 14 Stonnen, d'Wierker an der Ausstellung dogéint tëscht 28 Minutten an 3 Stonnen.

De Cineaste wëll kee Bild vu China schafen, mee vill méi en Abléck an d'Geschicht an an d'Realitéit vun de Chinese bidden.