Den internationale Film-Star kënnt dëst Joer am Kader vum LuxFilmFest op Lëtzebuerg.

De Viggo Peter Mortensen, wéi hie mam ganzen Numm heescht, koum 1958 am Staddeel Manhattan op d'Welt. Säi Pap koum aus Dänemark, seng Mamm aus dem Nordoste vun den USA, dohier d'Originne vu sengem Numm.

De Schauspiller ass weltwäit duerch seng Roll als Aragon an de "Lord of the Rings"-Filmer berüümt ginn an huet zënter hier an enger grousser Zuel u groussen Hollywood-Produktioune matgespillt. Fir d'Filmer "Eastern Promises" (2008), Captain Fantastic (2017) a Green Book (2019) gouf de Mortensen fir den Oscar als beschten Haaptduersteller nominéiert. Ma och a Filmer wéi "A History of Violence" aus dem Joer 2005 oder ganz aktuell "Crimes of the Future" vum David Croneberg aus dem Joer 2022 huet hie matgewierkt, fir der nëmmen e puer ze nennen. Am Joer 2020 koum dann de Film "Falling" eraus, däin Debut als Regisseur an Dréibuch-Auteur.

Seng Karriär als Schauspiller huet de Mortensen schonn am Joer 1982 ugefaangen, an huet seng Ausbildung als Theater-Schauspiller zu New York ugefaangen. Säin Debut als Schauspiller an engem Kinosfilm war am Joer 1985, eng kleng Roll am Film "Witness". Seng Roll an der Lord of the Rings-Verfilmung awer war et, déi hien als Schauspiller onstierflech gemaach huet an engem grousse Public bekannt gouf.