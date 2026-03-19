"Wo Geschichten uns verbinden"Lëtzebuerg op der Leipziger Buchmesse 2026

Bea Kneip
Och dëst Joer ass Lëtzebuerg nees mat engem Stand op der Plaz.
Update: 19.03.2026 16:44
De lëtzebuergesche Stand zu Leipzig
© Kultur-lx

Vum 19. bis den 22. Mäerz 2026 ass an der ostdäitscher Stad ee vun de wichtegste Rendez-vouse vun der Buchbranche: d’Leipziger Buchmesse. Och Lëtzebuerg ass mat engem Stand vertrueden a 7 Lëtzebuerger Editiounshaiser presentéieren hir Nouveautéiten.

Dobäi sinn:
Black Fountain Press, capybarabooks, Éditions Guy Binsfeld, Hydre Éditions, Kremart Editions, Point Nemo Publishing a Zoom éditions. An natierlech och Auteuren aus Lëtzebuerg, déi op der Buchmesse u Liesungen an anere literareschen Evenementer deelhuelen. Hei d’Detailer, matgedeelt vu Kultur-lx:

Vendredi 20 mars | 21h00 – 22h00
Lecture dans le cadre de la Leipzig Liest
die naTo – Centre socioculturel
Lecture et discussion : Zwischen Daten, Zweifeln und Dasein (Entre données,doutes et existence)
Autrices : Elise Schmit, Nora Wagener, Chris Lauer
Modération : Karolina Golimowska, spécialiste en littérature, traductrice et autrice
Dans un monde en perpétuel mouvement, où rupture et renouveau se côtoient, chacun cherche ses repères – parfois en lui-même. Trois autrices luxembourgeoises explorent
ces instants de perte et de retrouvailles.
Une soirée immersive, où se mêlent atmosphères denses, regards aiguisés et énergie poétique.
Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf, Elise Schmit (Luchterhand Literaturverlag, 2026)
Die Sperber-Bussard-Frage, Nora Wagener (Éditions Guy Binsfeld, 2025)
Ortsauflösung, Chris Lauer (LIMBUS Verlag, 2026)

La programmation s’enrichit de deux lectures supplémentaires d’auteur.rice.s luxembourgeois.es, contribuant à mettre en lumière une diversité de propositions
éditoriales :

Jeudi 19 mars | 20h30 – 21h30
Alte Handelsbörse, Naschmarkt 2, Leipzig
Rencontre : Die Tour seines Lebens: Jean Asselborn en discussion avec Sebastian Krumbiegel
Moderation : Michael Merten (journaliste)
Jean Asselborn - Die Tour seines Lebens, Michael Merten (Ernster éditions et Berg & Feierabend Verlag GmbH & Co. KG, 2025)

Samedi 21 mars | 10h30 – 11h30
#buchbar, hall 4, stand F200
Rencontre : Les grandes histoires du passé
Auteur.rice.s : Dana Grigorcea (CH), Elise Schmit (LU), Angelika Overath (DE), Florian L.Arnold (DE), Meike Winnemuth (DE)
Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf, Elise Schmit (Luchterhand Literaturverlag, 2026

De Lëtzebuerger Stand ass op der Leipziger Buchmesse ze fannen an der Hal 4, Stand D400

Et ass och d’Geleeënheet, fir de fuschneien Erzielband “Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf” vun der Lëtzebuerger Schrëftstellerin Elise Schmit z’entdecken, deen den 18. Mäerz am renomméierte Luchterhand Literaturverlag erauskomm ass.

Keng Zäit fir op Leipzig ze fueren?

Kee Problem! D’Elise Schmit stellt hiert Buch natierlech och hei zu Lëtzebuerg vir. Den nächste Mëttwoch 25. Mäerz ass si am Institut Pierre Werner op Besuch, wou si sech am bekannte Literaturformat vu Bertelsmann “Das Blaue Sofa” mat der Nathalie Jacoby ënnerhält. Ticketen a weider Informatiounen dozou op www.ipw.lu

© Foto Elise Schmit: Véronique Kolber

