RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Traditioun op PäischtdënschdegDen Oflaf vun der Iechternacher Sprangpressessioun

RTL Lëtzebuerg
All Joer ass op Päischtdënschdeg zu Éiere vum Hellege Willibrord déi traditionell Sprangpressessioun.
Update: 25.05.2026 15:17

Iechternacher Sprangpressessioun - Ketty a Rom Hankes (10.6.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wéi all Joer ass op Päischtdënschdeg nees eng méi lass zu Iechternach. Zu Éiere vum hellege Willibrord zéien nees Dausende Pilger a Sprénger duerch d'Stroosse vun der eelster Stad zu Lëtzebuerg. Vun engem Been op dat anert geet et wärend der Sprangpressessioun, déi zum UNESCO-Kulturierwe gehéiert, fir déi Gleeweg lues an d'Basilika.

D'Erëffnungsmass vun der Sprangpressessioun 2026 ass wéi gewinnt scho Päischtméindeg um 20 Auer. Dës gëtt vum Bëschof vu Münster (D), dem Dr. Heiner Wilmer, gehalen.

Op Päischtdënschdeg selwer kommen déi éischt Pilger schonn um 5:15 Auer zu Iechternach un. Um 9:15 Auer hält de Kardinol Jean-Claude Hollerich eng Usprooch fir den Optakt vun der Sprangpressessioun a géint 13 Auer sollen déi lescht Spranggruppen dann an der Basilika ukommen.

De kompletten Detail vum Oflaf kënnt Dir hei noliesen.

D'Opstellung vun de Gruppe fir d'Sprangpressessioun 2026.
D'Opstellung vun de Gruppe fir d'Sprangpressessioun 2026.
© Stad Iechternach

Navette fir an den Zentrum

Wéinst der Sprangpressessioun sinn op Päischtdënschdeg dann och verschidde Stroosse fir an den Zentrum vun Iechternach eran fir den Trafic gespaart. Vum P+R Séi aus fiert dofir vun 8:30 bis 16:00 Auer eng Navett am 15-Minutten-Takt.

© Stad Iechternach

Sprangpressessioun oder Sprangprëssioun?

Fir jiddereen, deen eventuell irritéiert ass, datt um Site vun der Stad Iechternach d'Sprangpressessioun anescht geschriwwen ass wéi am Lëtzebuerger Online Dictionnaire, huet den LOD och eng Erklärung:

"Bei der Sprangpressessioun op Päischtdënschdeg sprangen d'Participanten op eng Polka-Melodie a Reien duerch d'Iechternacher Stroosse bis bei d'Graf vum hellege Willibrord an der Basilika. D'Originne vun dësem Brauch reechen zeréck bis an d'spéit Mëttelalter. Gespronge gëtt no vir, vun engem Fouss op deen aneren, an d'Leit si mat wäissen Nuesschnappecher, déi un den Enner festgehale ginn, matenee verbonnen. De 16. November 2010 huet d'UNESCO d'Iechternacher Sprangpressessioun op hir Lëscht vun den immaterielle Kulturgidder gesat. Dobäi gouf d'Kuerzform „Sprangprëssioun“ zeréckbehalen – allerdéngs mat engem Treema um -e-, fir bei der Aussprooch ze hëllefen."

Am meeschte gelies
D'Wonschkutsch erfëllt Dreem
"Ech wollt Gas ginn"
Video
Fotoen
2
Spektakulär Biller
Éisträich: Paragliderin iwwerlieft Kollisioun mat Fliger
Formel 1: Grousse Präis vu Kanada
Kimi Antonelli wënnt a baut WM-Virsprong no Out vum George Russell weider aus
Fotoen
5
Kannergemengerot mécht Vitessekontrollen
Kanner setze sech a fir méi Stroossesécherheet
Video
Fotoen
4
Geldsuerge bei Handballveräin
Crowdfunding als lescht Rettung fir den HB Käerjeng?
14
Weider News
Am Portrait
De Mineralie-Kënschtler David Giacomini
Video
Film vun der Woch
"Remarkably Bright Creatures" vun der US-Realisatrice Olivia Newman
Video
Konscht vun Nazi-Regime geklaut
D'Famill Klestadt fillt sech vum däitsche Staat am Stach gelooss
Video
3
Am Keller vum Casino Forum
D'Ausstellung "Notes on Weathering"
Video
D'Palme d'Or um Filmfestival zu Cannes
Filmfestival zu Cannes
Fazit vum Joy Hoffmann: Kee vun de markantste Filmer vergiess
Audio
1
Mol bitzt d'Denise Schumann Kleeder fir den Theater komplett selwer, mol ännert Si ee Kostüm ëm, dat Si scho mol benotzt huet fir een anert Stéck.
Wéi d'Kostümer am TNL gemaach ginn
Déi diskret Aarbecht vun der Denise Schumann
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.