No Informatioune vum iranesche Portal Emtedad konnt hie Kontakt mat senger Famill ophuelen. Déi konkret Virwërf géint hien si bis ewell net bekannt.
Als méigleche Grond gëllt e Bréif, deen de Mahmoudian zesumme mat aneren Perséinlechkeeten ënnerschriwwen hat, an deem déi bluddeg Repressiounen am Iran am Januar kritiséiert goufen.
An der Kategorie “International feature Film” a “Bescht original Dréibuch” ass déi iranesch-lëtzebuergesch-franséisch Koproduktioun “Un simple Accident” nominéiert. De Film vum iranesche Realisateur Jafar Panahi hat d’lescht Joer zu Cannes d’Palme d’Or gewonnen a kann deemno och elo op en Oscar hoffen.
Am Film geet et ëm politesch Prisonéier. De Realisateur setzt sech kritesch mam politesche Regimm am Iran auserneen. Hie war scho selwer e puermol wéinst senge Filmer a senger politescher Meenung am Prisong. Jorelaang duerft en och keng nei Filmer dréinen an den Iran net verloossen.