Kanada ass dat éischt Land zënter Australien am Joer 2015, dat bei den Halleffinallen a Bulgarien 2027 nei wäert dobäi sinn. Wéi Kanada d'Virronn wäert am Land organiséieren, wäert méi spéit dëst Joer säitens CBC/Radio-Canada matgedeelt ginn.
Ënnert anerem war Kanada bei der leschter Editioun an den Top 3 vun de sougenannte "Rest of the world"-Votten, wat den Interessi vum Land um European Song Contest weist. Ausserhalb vun Europa gehéiert Kanada och zu deene Länner, dat mat déi meeschten Ticketen fir d'Shows kaf huet.