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Editioun a BulgarienKanada ass beim Eurovision Song Contest 2027 dobäi

RTL Lëtzebuerg
Dat mellen d'EBU, also d'European Broadcasting Union a CBC/Radio-Canada e Mëttwoch mat.
Update: 01.07.2026 14:56
© EBU

Kanada ass dat éischt Land zënter Australien am Joer 2015, dat bei den Halleffinallen a Bulgarien 2027 nei wäert dobäi sinn. Wéi Kanada d'Virronn wäert am Land organiséieren, wäert méi spéit dëst Joer säitens CBC/Radio-Canada matgedeelt ginn.

Ënnert anerem war Kanada bei der leschter Editioun an den Top 3 vun de sougenannte "Rest of the world"-Votten, wat den Interessi vum Land um European Song Contest weist. Ausserhalb vun Europa gehéiert Kanada och zu deene Länner, dat mat déi meeschten Ticketen fir d'Shows kaf huet.

EBU and CBC/Radio-Canada announce Canada’s participation in Eurovision Song Contest 2027

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