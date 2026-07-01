RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kilometerlaange StauDampentwécklung am Tunnel Grouft - A7 vu Waldhaff bis Luerenzweiler fir den Trafic gespaart

Andy Brücker
Automobilisten, déi vum Kierchbierg a Richtung Norde wëllen, brauchen aktuell vill Gedold.
Update: 01.07.2026 08:12
© RTL Mobile Reporter

D'Autobunn A7 ass vum Waldhaff un aktuell fir den Trafic gespaart, dat nodeems géint 5:15 Auer eng Dampentwécklung am Tunnel Grouft gemellt gouf. Dat krute mer op Nofro beim CGDIS matgedeelt. Wat den Damp ausgeléist huet, respektiv wéi laang et wäert daueren, bis d'Streck nees fir den Trafic opgeet, dozou hu mer aktuell keng Informatiounen. Op Säite vu Ponts et Chaussées war bis zu dësem Zäitpunkt keen ze erreechen, respektiv konnt een eis keng Informatioune ginn.

Eng Deviatioun ass gezeechent. De Réckstau am Raum Waldhaff geet quasi an all Richtungen, zeréck bis op d'A1 an op der N11 a Richtung Eech, grad ewéi Richtung Gonnereng.

Am meeschte gelies
Police judiciaire enquêtéiert zu Märel
"Police sot, ech bräicht keng Angscht ze hunn"
Video
Depensë vu knapp 26 Milliounen
Zejoert gouf den initiale Budget vum Haff ëm 600.000 Euro iwwerschratt
64
Op der Pompel
Bensinn an Diesel gi méi bëlleg, Masutt dogéint méi deier
Gemeng Käerjeng deelt mat
Gemengeconseiller Josy Hames ass am Alter vun 73 Joer gestuerwen
2
Etüd vu Schwäizer Bank UBS
Bal all sechsten Erwuessenen zu Lëtzebuerg ass Millionär
Fotoen
22
Weider News
Op der Pompel
Bensinn an Diesel gi méi bëlleg, Masutt dogéint méi deier
D'Aarbechten un de Ventilatoren am Tunnel Grouft féiere scho méi laang zu vill Frust bei villen Automobilisten.
Tunnel Grouft
Bis de Kollektivcongé misst de Verkéier nees normal lafen
Video
Fotoen
Automag: Facelift
Peugeot E-408
Audio
Fotoen
Hëtzt op de Schinnen
Firwat e puer Millimeter grouss Konsequenzen haten
Video
Audio
D'Ministesch Yuriko Backes éiert d'Mataarbechterinnen a Mataarbechter vu Ponts et Chaussées.
"Distinctions honorifiques"
145 Mataarbechterinnen a Mataarbechter vum Ponts et Chaussées ausgezeechent
Fotoen
D'Deviatiounen an d'Spärunge fir de Chantier de Weekend op der A3.
Tëscht Gaasperecher a Beetebuerger Kräiz
A3 de Weekend a béid Richtunge gespaart
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.