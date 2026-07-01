D'Autobunn A7 ass vum Waldhaff un aktuell fir den Trafic gespaart, dat nodeems géint 5:15 Auer eng Dampentwécklung am Tunnel Grouft gemellt gouf. Dat krute mer op Nofro beim CGDIS matgedeelt. Wat den Damp ausgeléist huet, respektiv wéi laang et wäert daueren, bis d'Streck nees fir den Trafic opgeet, dozou hu mer aktuell keng Informatiounen. Op Säite vu Ponts et Chaussées war bis zu dësem Zäitpunkt keen ze erreechen, respektiv konnt een eis keng Informatioune ginn.
Eng Deviatioun ass gezeechent. De Réckstau am Raum Waldhaff geet quasi an all Richtungen, zeréck bis op d'A1 an op der N11 a Richtung Eech, grad ewéi Richtung Gonnereng.