RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

e-Lake 2026Lugatti & 9ine, Moop Mama, Marlo a Schëppe Siwen um Line-up

RTL Lëtzebuerg
Vum 7. bis den 9. August gëtt et nees musikalesch um Iechternach Séi. En Donneschdeg gouf de Line-up vum Gratis-Festival annoncéiert.
Update: 21.05.2026 10:39
© e-lake

Um Freideg gëtt den Optakt mat nationalen an internationale Kënschtler gemaach. Wien an der däitscher Hip-Hop-Zeen doheem ass, deem wäert de Kölner Rapduo Lugatti & 9ine sécherlech e Begrëff sinn. Och de Punkgrupp Rogers vun Düsseldorf ass dobäi, genee sou wéi d'Münchener "Urban Brass"-Band Moop Mama. Op Lëtzebuerger Säit kann ee sech op Optrëtter vun De Läb, T the Boss, Marcy, Hunneg-Strëpp a méi freeën.

De Samschdeg steet da wéi gewinnt ganz am Zeeche vun der elektronescher Musek, mat internationalen Artiste wéi dem australeschen DJ Marlo an der hollännescher DJane VE/RA. Ma och Lëtzebuerg ass nees mam Duo Netty Hugo oder WAZTOO vertrueden. 16 vun den 23 Acts vun e Samschdeg kommen aus Lëtzebuerg, woumat den e-lake och dëst Joer nees säin Engagement fir déi lokal Musekszeen ënnersträicht.

De Sonndeg ass dann traditionell der Lëtzebuerger Musek gewidmet. Hei kënnen d'Leit sech ënner anerem op Schëppe Siwen, The Disliked, Max Feller & d'Museksmécher an de Mambo Schinki freeën.

De Bus- an Navettesystem wäert weider optiméiert ginn, fir eng Sécher U- an Heemrees ze garantéieren. Wéi ëmmer ass d'Entrée gratis.

De ganze Line-up an den Detail iwwer den e-Lake 2026 fannt Dir hei.

Am meeschte gelies
Vill flott Fotoen
Visitt vum Grand-Duc Guillaume beim CGDIS zu Gaasperech
Fotoen
4
Däitsch Medie mellen
Verléisst de Luc Holtz Waldhof Mannheim no enger Saison?
13
Eurovisioun 2026
Esou huet Lëtzebuerg an der Finall ofgestëmmt
5
Nationale Futtball
Hesper an Nidderkuer kréie keng UEFA-Lizenz
15
Skulptur aus Holz am Éislek geklaut
Kënschtler huet um Mëttwoch Plainte bei Police gemaach
Weider News
EDM fir déi ganz Famill
Season Opening vum LOA zu Esch-Belval
0
Nummer 489
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
E ronne Gebuertsdag
D'Pop-Ikon Cher kritt 80 Joer
Akroāma
En Danz vum Choreograph Brian Ca am Trifolion zu Iechternach
Video
Am Alter vu 67 Joer
Däitsche Schauspiller Alexander Held gestuerwen
Am Alter vun nëmme 24 Joer
Däitsch Schauspillerin Luna Jordan onerwaart gestuerwen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.