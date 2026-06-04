Hie war d'lescht Woch zu Lëtzebuerg, fir säin neit Buch "Au Coeur de la Russie en guerre" ze presentéieren. Am RTL Interview hu mir mat him e Bléck zréck op seng Zäit zu Moskau geworf, mee och een an Zukunft gewot.

Fréieren fr. Ambassadeur a Russland / Claudia Kollwelter

Vun 2020 bis 2024 war de Pierre Lévy Ambassadeur a Russland. Zanter dem Ukrainkrich hätt sech extreem vill geännert:

"La Russie avait pour premier partenaire économique, commercial, technologique l'Union Européenne, ça c'est fini. Les échanges commerciaux maintenant sont très largement réorientés vers la Chine, vers l'Inde. Et on ne reviendra pas à une situation antérieure."

Och d'Ekonomie hat extreem changéiert.

"Il faut bien voir qu'aujourd 'hui l'effort de défense et de sécurité représente 40 pourcent du budget fédéral. Au minimum, parce qu'il est possible que ces chiffres soient sous-estimés. Un effort de défense de plus de 8 % du PIB. Donc ça veut dire que tout le secteur civil normal, l'activité normale, les trains souffrent beaucoup économiquement."

An den Aen vum Pierre Lévis wiere 15 Prozent vun der russescher Populatioun fir de Krich, 15 Prozent dogéint.

"Le reste étant à la fois patriote, l'effet de rappeau, la guerre est là, maintenant il faut la gagner, je ne suis pas forcément pour, mais allons-y, et puis les gens soumis à la propagande, et puis les gens qui ont peur."

Fir datt sech eppes ännert wéi e Changement vu Bannen néideg vun de Russe selwer, seet den Diplomat:

"Il faut bien sûr maintenir la pression, il faut bien sûr maintenir les sanctions, essayer de trouver une solution diplomatique. Et puis dans une posture de dissuasion pour éviter que les russes soient tentés de recommencer. Mais c'est aux Russes de voir que leur pays va null part."

Wichteg wier et, datt d'Ukrain en EU-Memberstaat gëtt, betount de Pierre Lévy:

"Si nous arrivons à faire de l'Ukraine dans des frontières que je ne connais pas encore, un pays plus démocratique avec une économie de marché, eh bien les gens qui seront de l'autre côté de la frontière, et encore une fois je ne sais pas où sera la frontière, ils verront que les choses changent grâce au pouvoir transformateur de l'Union Européenne. Et là je pense que nous aurons gagné et que ça sera le début d'une transformation de la Russie."

Fir de franséischen Diplomat wier et awer och wichteg, datt ee fortkéim vun de Klischeeën, déi mat Russland associéiert ginn, an déi a sengen Ae just d'Ideologië vum russesche Regimm verstäerken.

