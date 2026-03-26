Kee weidert Aussetze geplangtBieren an de Pyrenäen vun Inzucht a geneeteschen Defekter menacéiert

AFP, iwwersat vun RTL
Och wann d'Bierepopulatioun an der Biergketten tëscht Frankräich a Spuenien wiisst, géing d'Zuel vun de Jongdéiere pro Worf an d'Fruchtbarkeet ofhuelen.
Update: 26.03.2026 18:24
Die in den französischen Pyreänen lebenden Bären sind mittelfristig von Inzucht und genetischen Defekten bedroht. Im vergangenen Jahr wurden mindestens 108 Bären in der Gebirgskette zwischen Frankreich und Spanien gezählt.
Zejoert goufen 108 Bieren an der Biergketten tëscht Frankräich a Spuenien gezielt.
© Pays de l’Ours/AFP/Archiv

D’Bieren, déi an de franséische Pyrenäen liewen, si mëttelfristeg vun Inzucht a geneeteschen Defekter menacéiert. D’lescht Joer goufen op d’mannst 108 Bieren an der Biergketten tëscht Frankräich a Spuenien gezielt, wéi déi franséisch Autoritéit fir Aartevillfalt en Donneschdeg matdeelt. Dat Joer virdru wieren et 107 Biere gewiescht.

D’Bierepopulatioun wier an de leschte Joren zwar no an no méi grouss ginn, gläichzäiteg hätt et awer “méi Inzucht an eng geréng geneetesch Villfalt ginn”, esou d’Autoritéit nach. Tëscht 2006 an 2024 hätt de Wuesstemstaux pro Joer bei knapp 12 Prozent geleeën. Dat lescht Joer wieren op d’mannst sechs Wërf mat am Ganzen aacht Jongdéieren nogewise ginn.

E weidert Aussetze vu Bieren, wéi et vun Déiereschützer gefuerdert gëtt, wier aktuell net virgesinn, heescht et iwwerdeem vum Ëmweltministère.

Dem Veräin “Pays de l’Ours-Adet” no ass d’Bierepopulatioun an de Pyrenäen geneetesch net stabil, well se op e puer Bieren aus Slowenien zréckgoe géing. Schonn elo wier z’erkennen, datt d’Zuel vun de Jongdéiere pro Worf an d’Fruchtbarkeet ofhuele géingen.

“Wa mir ze laang waarden, geréit d’Inzucht ausser Kontroll”, seet den Alain Reynes vu “Pays de l’Ours-Adet”. “Wat mir méi laang waarden, wat méi Biere mussen ausgewëldert ginn, fir dat ze korrigéieren.”

Obwuel d’Zuel u Biere geklommen ass, ass d’Zuel vun den Notzdéieren, déi an de leschte Joren ëmbruecht goufen, stabil a géing souguer an der lescht liicht zréckgoen. Dat lescht Joer hat d’Autoritéit fir Aartevillfalt 289 Attacke vu Bieren op Véi an zwou Attacken op Beiestäck gezielt. Dat Joer virdru waren et 310 Ugrëff op Notzdéieren a 14 op Beiestäck.

D’Bieren an de franséische Pyrenäe waren Ufanks den 90er Joren esou gutt wéi ausgestuerwen. Déi aktuell Bierepopulatioun geet op Bieren aus Slowenien zréck, déi ugesidelt goufen. D’Zuel gëtt a Kooperatioun mat Experten aus Spuenien an Andorra mat der Hëllef vu verschiddene Methode festgestallt, wéi zum Beispill der DNA-Analys vu Pelzreschter oder Exkrementer.

Streckeradar op der N15
Testphas leeft geschwënn un
Video
38
Gléck am Ongléck op der N13
Automobilist kollidéiert mat Camion a gëtt "nëmme" liicht blesséiert
Video
Fotoen
Dout zu Nice fonnt ginn
Ikon vun der franséischer Tëlee-Realitéit: D’Loana ass gestuerwen
Invitée vun der Redaktioun (26. Mäerz) - Barbara Agostino
"Et muss eng gewëssen Distanz bestoen tëscht dem Trainer an de Spillerinnen"
Video
Audio
16
Abbas Araghtschi
Iraneschen Ausseminister seet, dass een net vir hätt, mat den USA ze verhandelen
Weider News
Déierentipp
Kaze kënnen net vegan gehale ginn
Audio
Konscht trëfft Natur
Den Elefant vum Päiperleksgaart gëtt nei gestallt
Video
Fotoen
Un der Ostséiküst a Schleswig-Holstein gouf den 23. Mäerz 2026 e Wal virun Niendorf ugespullt.
Bei Niendorf ugespullt
Wal un Ostséiküst vu Schleswig-Holstein soll gerett ginn
Fotoen
Déierentipp
Schéin, mä geféierlech Blummen
Audio
Natur a Beweegung
Roadtrip mat Risiko - D’Fräschen an d'Mouke sinn ënnerwee!
Audio
Schnéiwäiss Déieren
Fuerschungszenter wëll Rengrassegkeet vun de Van-Kazen erhalen
Video
1
