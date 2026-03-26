D’Defenseministesch Yuriko Backes an de Wirtschaftsminister Lex Delles hunn en Donneschdeg de Moien Detailer presentéiert. Ënner anerem gëtt op Recherche an Innovatioun gesat, op nei Technologien, awer och op d’industriell Produktioun vu klasseschem Militär-Material. Dernieft sollen d’Aktivitéiten an de Beräicher Weltraum, Cybersécherheet a Kënschtlech Intelligenz ausgebaut ginn. Eng sougenannten “Innovatioun-Pipeline” gëtt en Place gesat fir concernéiert Entreprisë geziilt ze ënnerstëtzen. Et wäert en Defense-Campus um Site vu Liberty-Steel zu Diddeleng entstoen an et wäert e Finanzéierungsfong fir d’Defense geschaaft ginn, mat deem Investissementer kënne gemaach ginn. En interministerielle Comité soll iwwerdeems de Suivi vun dëser Strategie maachen.