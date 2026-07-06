RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Mäi Wee - Episod 15Marie-Anne Heinen: D'Fra mat de 40 Kazen

Tim Hensgen
Am Moment liewe 40 Kaze beim Marie-Anne Heinen. Si steet och un der Spëtz vun der "Privaten Déiereschutz ASBL". Déi 75 Joer al Pensionärin war am November Matbegrënnerin. De Grond firwat ass awer éischter ongewéinlech.
Update: 06.07.2026 15:18
"Mäi Wee" - Episod 15: Marie-Anne Heinen, d'Fra mat de 40 Kazen
Déi 75 Joer al Pensionärin steet un der Spëtz vun der "Privaten Déiereschutz ASBL".

Vun 1969 bis 2008 huet si an der Kommunikatioun geschafft. Mee fir d'"Workoholik" Marie-Anne Heinen ass eng kleng Welt zesummegebrach. Hire Chef ass an d'Ausland versat gesinn, mee seng Riets Hand ass zu Lëtzebuerg bliwwen. D'Marie-Anne Heinen ass wuel an e Lach gefall, mee huet séier en Ausgläich zu der méi roueger Aarbecht fonnt. Den Déiereschutz. Déi lescht 25 Joer huet d'Associatioun ronn 1.600 Kazen opgeholl an am beschte Fall vermëttelt. Verschidde Jore waren et 470 Kazen an der Moyenne. Am Moment wunne 40 Kaze beim Marie-Anne an hirem Mann, déi och vu Benevolle matabezu ginn. Donieft huet de privaten Déiereschutz 1.600 Kanéngercher a bal 1.300 Mierschwéngchen opgeholl. Et ass e Liewen am Déngscht vum Déier a fir d'Marie-Anne Heinen eng Liewensaufgab.

© Privatopnamen
© Privatopnamen
© Privatopnamen
© Privatopnamen
© Privatopnamen

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Policeasaz zu Mäertert eriwwer
Zwee Verdächteger no Abrochsversuch gestallt
Futtball-WM
England no geckegem 3:2 géint Mexiko weider, Norwegen eliminéiert Brasilien
0
Formel 1
Charles Leclerc wënnt de Grousse Präis vu Groussbritannien
Fotoen
9
Tour de France
Pogacar iwwerléisst del Toro d'Victoire op der 2. Etapp
Video
Fotoen
5
Bëschbränn a Südeuropa
Dausenden Hektar Vegetatioun zerstéiert, Tour-de-France-Etapp ugepasst
Audio
Weider News
Naturschutz a Juegd um Haff Réimech
E Wëllschwäi-Management sur mesure géint eng Iwwerpopulatioun
Video
26
Nei ausgebreet oder just onbemierkt bliwwen?
Presenz vu grénger Mouk zu Lëtzebuerg confirméiert
Temperature vu 40 Grad Celsius
Gefruere Friichten a kal Dusche fir d'Déieren am Zoo vu Madrid
Video
Mat der Hëllef vun der Cargolux
Sechs gerett Bieren an neiem Doheem an Dänemark ukomm
Fotoen
1
D'2. Schouljoer aus der International School am Michel Lucius setzt sech fir den Igel an.
"Rett den Igel!"
Schoulkanner maache sech Suergen ëm de Kéiseker
Video
Fotoen
5
Bréifdauw op engem Villerchersmaart an der Tierkei
Deeglaang ouni Waasser a Fudder
31 Bréifdauwen an zwou Kanéngercher an Däitschland erdiischtert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.