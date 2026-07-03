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Mat der Hëllef vun der CargoluxSechs gerett Bieren an neiem Doheem an Dänemark ukomm

Samantha Weber
Et war net déi éischte Kéier, dass d'Cargolux bei enger Rettungsmissioun vu Biere gehollef huet, ma et war déi éischt Kéier, datt sougenannt Gallebieren an Europa ëmgesidelt goufen.
Update: 03.07.2026 09:59
© Knuthenborg Safaripark
© Knuthenborg Safaripark
© Knuthenborg Safaripark
© Knuthenborg Safaripark
© Knuthenborg Safaripark
© Knuthenborg Safaripark
© Knuthenborg Safaripark

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Jorelaang hunn Déiereschützer fir e Verbuet, fir Bieren ze halen, gekämpft. Ufank des Joers ass genee dat Verbuet a Südkorea offiziell a Kraaft getrueden. Fir deenen iwwer 100 Bieren, déi aktuell a Rettungszentere sinn, eng zweet Chance ze ginn, beméie sech Déiereschutzorganisatioune wéi "Bears in Mind" ëm Plazen, wou d'Déiere bis hiert Liewensenn bleiwe kënnen. Esou goufe rezent sechs Gallebiere mat der Hëllef vun der Cargolux op Lëtzebuerg transportéiert. Vun do aus goung et mam Camion an Dänemark an de Knuthenborg Safaripark.

Jorelaang hunn déi sechs Bieren op Häff a klenge Käfeger gelieft, bis si virun e puer Méint gerett goufen. A Rettungszentere goufe si gefleegt an op e Liewe fräi vun Ausbeutung virbereet. Den 19. Juni waren d'Bieren no Dausende Kilometer endlech an hirem neien Doheem ukomm. No gudden dräi Wochen a Quarantän, an deenen d'Fleeger all eenzele Bier genee konnten iwwerwaachen a sécher goen, datt si sech no hirem Liewen a Gefaangenschaft agelieft hunn, konnten déi éischt zwee Bieren en Donneschdeg déi éischte Kéier hiren iwwer 23.000 m2 groussen Terrain entdecken. Besonnesch d'Beem an de Séi, an deem ee sou gutt buede kann, haten et deenen zwee ugedoen.

Vun elo un hunn deemno och d'Visiteure vum beléifte Park an Dänemark d'Chance, d'Biere live ze gesinn... natierlech just, wa si sech an deem grousse Bëschareal net verstoppen.

Fluch aus dem Aserbaidjan a Groussbritannien
Cargolux hëlleft bei der Rettung vun zwee Bieren

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