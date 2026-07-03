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Iwwergang an den All-IP-ReseauLescht sougenannten "EWSD"-Anlag ausser Betrib geholl

Annick Goerens
Wann dir den Owend den Telefon doheem ophieft, da wäert alles si wéi ëmmer. An awer ass e Freideg e Stéck Telekom-Geschicht zu Lëtzebuerg op en Enn gaangen.
Update: 03.07.2026 16:20
© Annick Goerens
© Annick Goerens
© Annick Goerens
© Annick Goerens
© Annick Goerens
© Annick Goerens
© Annick Goerens
© Annick Goerens

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Am Telekomszenter op der Gare gouf nämlech déi lescht sougenannt EWSD-Anlag ausser Betrib geholl. E symboleschen Ament, deen den Iwwergang op e komplett digitalen All-IP-Reseau ofschléisst.

Zanter dem 17. Januar sinn all d'Clienten um neie System. Fir si wäert sech dobäi, wei gesot, praktesch näischt änneren. Telefonsgespréicher funktionéieren och weiderhin normal, just d'Technologie hannendru gouf moderniséiert. Déi al Koffer-Leitunge ginn no an no aus dem Netz ausgebaut, recycléiert an duerch d'Glasfaser-Technologie ersat. D'Ëmstellung soll net nëmme méi héich Vitessen erlaben, mee och de Stroumverbrauch an den CO2-Foussofdrock däitlech reduzéieren.

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