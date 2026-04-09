De Kaiserpinguin ass wéinst dem Klimawandel därmoossen a sengen Iwwerliewenschancë menacéiert, dass en elo vun der Weltnaturschutzorganisatioun IUCN als vulnerabel Aart klasséiert gouf. Dat huet d’Organisatioun den Donneschdeg matgedeelt. Och den antarktesche Séibier steet elo op der sougenannter “Rouder Lëscht”.
Wéi et vun der Weltnaturschutzorganisatioun heescht, géif de Fait, dass dës zwou Aarten elo op der Rouder Lëscht stinn, weisen, wéi existenziell d’Menace, déi vum Klimawandel ausgeet, fir d’Déiere wier, déi fir hiert Iwwerliewe vum antarkteschen Äis géingen ofhänken. D’Äerderwiermung hätt en déif gräifenden Impakt op dës Äismassen.