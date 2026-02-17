RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Géint Depressioun & CoD'Stimulatioun vum Vagusnerv soll Wonner bewierken

Céline Spithoven
De Vagusnerv gëtt och internen Therapeut oder Selbstheelungsnerv genannt an dat net ouni Grond. Op wat huet en en Afloss a wéi kann een e stimuléieren?
Update: 17.02.2026 07:20
© peterschreiber.media/Shutterstock

Stress, Problemer mam Schlof a Verdauung oder permanent eng verspaante Nuque? Eng ganz Rei Mënsche kämpfe mat esou Symptomer am Alldag. Eng wichteg Roll spillt bei dësen Auswierkungen dacks de Vagusnerv. En Nerv, deen ëmmer nach net jidderengem bekannt ass, mee eng entscheedend Funktioun am Kierper huet.

D’Stimulatioun vum Vagusnerv soll Wonner bewierken

Der Vagusnerv ist der zehnte Hirnnerv und ein Hauptbestandteil des vegetativen Nervensystems”, erkläert de Kiné a Chriopraktiker Achim Münzebrock. Dësen Nervesystem steiert Funktiounen, déi mir net beaflosse kënnen, wéi den Häerzschlag, d’Verdauung oder d’Ootmung. E leeft vum Gehier, den Hals erof bis an de Bauch.

D’Brems vum Nervesystem

Am vegetative Nervesystem ginn et zwee Géigespiller: de Sympathikus an de Parasymphatikus. De Sympathikus suergt fir Aktivéierung a Leeschtung, de Parasympathikus ass fir Rou a Regeneratioun zoustänneg a mécht dat mat sengem wichtegste Outil, dem Vagusnerv. “Man kennt es vom Motorsport, man steht immer auf dem Gas und gelegentlich muss man mal auf die Bremse. Und diese Bremse, das ist der Vagusnerv in diesem Fall”, sou de Kiné.

Huet een ze vill Stress an et dréckt een net vum selwe reegelméisseg op d’Brems, da kënnt et zu Problemer. “Der Sympathikus feuert die ganze Zeit und er als Parasympathikus möchte das versuchen zu bremsen, aber irgendwann kommt er auch eher an seine Grenzen.” D’Resultat: Schlofproblemer, Verdauungsproblemer, eng flaach Ootmung, Verspanungen a villes méi. An dës Verspanungen hu weider e schlechten Afloss op de Vagusnerv. Dëse kann doduerch nämlech ageklemmt ginn. Genee sou am Beräich vum Zwerchfell, wann een duerch Stress méi flaach otemt, gëtt och hei de Vagusnerv ëmmer rëm liicht gequëtscht.

Mee wat kann ee fir de Vagusnerv maachen?

Jidderee kann doheem ouni Outil säi Vagusnerv positiv beaflossen. Zum Beispill déif a bewosst ootmen, genuch schlofen, op eng gesond Ernierung oppassen. Mee och Summen oder Sangen stimuléiert den Nerv.

E Kiné kann de Vagusnerv net direkt behandelen, mee indirekt positiv beaflosse. “Wir schaffen wieder Platz vun den Nerv, damit er seine Arbeit richtig machen kann”, erkläert den Achim Münzebrock. An der Praxis heescht dat Verspanungen an der Nuque an am Halsberäich léisen, d’Wierbelen lockeren an Otemtherapie.

© Albina Gavrilovic/Shutterstock

Ëmmer méi bekannt gëtt awer och déi elektresch Stimulatioun vum Vagusnerv, och wann dës an der Wëssenschaft a Medezin scho méi laang agesat gëtt. Dobäi gëtt de Nerv mat liichte Stréim ugereegt, fir de Parasympathikus ze aktivéieren an de Kierper aus dem Dauerstress ze huelen. Virun allem bei Epilepsie, chronescher Péng a schwéieren, therapieresistente Depressioune soll dës Stimulatioun positiv Effekter hunn. An dëse Fäll kritt de Patient e klengt Implantat, dat reegelméisseg Impulser un de Vagusnerv schéckt. Mëttlerweil ginn et och net-invasiv Variante, bei deenen de Nerv iwwer d’Ouer oder d’Haut stimuléiert gëtt. D’Fuerschung leeft weider, well et ëmmer méi Hiweiser ginn, dass d’Vagusnerv-Stimulatioun och bei chroneschen Entzündungen an anere Stéierunge eng Roll spille kéint.

D’Zil ass net nëmme manner Péng, mee och méi Rou am ganze Kierper, well wann de Vagusnerv besser funktionéiert, kann en dat maachen, woufir en do ass: bremsen.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Éisträich wënnt Gold bei Schnéi-Chaos am Super-Team-Schisprangen
Video
12
Olympesch Wanterspiller
Matthieu Osch fiert am Slalom op Plaz 28, Gold fir Loïc Meillard
Video
7
Lëtzebuerger Rettungshelikopter am Asaz
8 Joer aalt Kand bei Kollisioun tëscht Trierweiler a Sirzenich schwéier blesséiert
Fotoen
RIP
De Robert Duvall ass am Alter vu 95 Joer gestuerwen
6
Formel 1
Barcelona bleift am F1-Kalenner - Schlecht Nouvelle fir Spa
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Gesondheetstipp
Kriibspreventioun
Audio
Gesondheetstipp
Kriibs bei jonke Fraen
Audio
Filmen
Gaffen & Filmen
Wat geschitt wann de Virwëtz iwwerhand hëlt?
Audio
Gesondheetstipp
Placebo
Audio
Ministesch iwwer "Dry January"
"Et soll een iwwer den Alkoholkonsum nodenken"
Audio
Gesondheetstipp
moies beim Kaffi
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.