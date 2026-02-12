RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Gréissten däitsche Mediefestival fir KannerDe "Goldener Spatz" sicht och Kanner aus Lëtzebuerg

Michèle Schons
Beim Goldene Spatz zu Gera hunn d’Kanner d’lescht Wuert. Fir déi 34. Editioun am Juni gi film- a mediebegeeschtert Kanner aus Lëtzebuerg gesicht, déi eng Woch laang Produktiounen ënner d’Lupp huelen a Präisser iwwerreechen.
Update: 12.02.2026 12:49
Goldener Spatz
Goldener Spatz
© Carlo Bansini

Déi wichtegst Stëmme beim Festival “Goldener Spatz” kommen net vun Erwuessenen, mee vu Kanner. Vum 7. bis den 13. Juni ass zu Gera an Erfurt déi 34. Editioun vum Däitsche Kanner-Mediefestival. An do entscheeden déi Jonk selwer, wien déi beléiften Trophäe gewënnt. Gesicht gi bis zu 30 Kanner tëscht 9 an 13 Joer, déi a Kannerjurye sëtzen. Matmaache kënnen net nëmme Kanner aus Däitschland, Éisträich oder Südtirol, mee och aus Liechtenstein, aus Rumänien an och aus Lëtzebuerg. D’Direktesch vum Festival, Elisabeth Wenk:

“Bei uns laufen Kinofilme, Serien und man kann sich auch Games ansehen oder Kurzfilme, die von der Uni kommen. Das Besondere bei uns ist, dass eben Kinder die Preise vergeben. Das heisst, wenn Medien für Kinder produziert werden, sollten sie vielleicht auch von Kindern prämiert werden. Das ist unser Ansatz.

De “Goldene Spatz” ass dee gréisste Festival fir däitsch-sproocheg Kanner-Medien an Däitschland. Eng ganz Woch laang kucken d’Jurykanner Animatiounsfilmer, Documentairen, Kuerz- a Spillfilmer oder testen Apps a Games.

“Auf das Kind kommt eine richtig spannende Woche zu, das muss man wirklich sagen. Es ist umgeben von dem grossen Zirkus “Festival”. Es sind ganz viele Kinder dabei, man schaut den ganzen Tag Filme oder spielt Computerspiele und wenn man alle Beiträge sich angekuckt, getestet und besprochen hat, dann werden eben die Gewinner gekürt. Das ist halt ein grosser Teil der Juryarbeit, dass man halt diskutiert und überlegt - wer hat den Goldenen Spatz gewonnen in der jeweiligen Kategorie und am Ende dieser sehr vollen und verrückten Woche gibt es dann die grosse Preisverleihung, wo die Kinder dann auch auf die Bühne geben und den Preis übergeben und damit endet dann auch diese spannende Woche.

Fir de gëllene Spatz ka jidderee sech mellen.

“Was natürlich für uns schon ein bisschen wichtig ist, ist zu kucken ob man ein bisschen ein Verständnis hat für Medien, also ob man öfter ins Kino geht, ob man Filme kuckt vielleicht auf der Couch, ob man schon mal Serien gesehen hat, ob man gerne zockt, Computerspiele spielt, oder auch mal eine virtual reality Brille aufsetzen möchte, um einfach so ein Grundverständnis zu haben für audiovisuelle Medien, aber da ist es jetzt gar nicht wichtig, wieviel man gesehen hat oder wie gut man sich auskennt, sondern eher so die Lust hat Dinge zu entdecken.

Wärend dem Festival ass fir alles gesuergt an d’Kanner ginn déi ganz Zäit betreit. Ënnerstëtzt gëtt d’Kannerjury ënner anerem vum Film Fund Luxembourg. D’Umeldung leeft online. D’Kanner mussen e Formulaire ausfëllen an eng perséinlech Recommandatioun schreiwen zum Beispill fir hire Liblingsfilm, eng Serie oder en digitalen Inhalt, wéi e Spill oder e YouTube-Kanal. D’Deadline fir d’Umeldung ass de 15. Februar 2026.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Federica Brignone hëlt sech Gold am Super G
4
Bekannt duerch Serie "Dawson's Creek"
Den James David Van Der Beek ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen
Serie: Mir, am Sozialen
Meggie Jakoby : "Si erliewen et um eegene Läif, mir si just Zeien dovun"
Video
Fotoen
Néng Doudesaffer
Police identifizéiert 18 Joer al Täterin no Schoulschéisserei a Kanada
Skelett a Wallis fonnt
Spuenesch Police mécht elo en Zeienopruff
Video
Weider News
Symbolesch de Pouvoir iwwerholl
Fuesgecke besetzen d'Gemeng zu Tréier - Prënzeproklamatioun um Hauptmarkt
Fotoen
Fro den Affekot
Ryanair vu belschem Geriicht verklot
Audio
RTL-Afterwork
Den entspaanten Interview, dës Woch mam Michel Rodenbourg.
Fotoen
Nei Reporter fir d'KannaNiuuss
Kanner erueweren d’RTL-Studioen um Kierchbierg
Video
Fotoen
Grouss Ëmfro am Kader vum RTL Readers' Choice
Wou kritt een zu Lëtzebuerg déi bescht Fueskichelcher?
Fro den Affekot
Online Bewäertungen
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.