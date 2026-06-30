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Op Schlass BiergZweet "Garden Party" ouni Grande-Duchesse

Fabienne Zwally
D'Garden Party e Méindeg den Owend stoung ganz am Zeeche vun der Jugend. En Theema, fir dat sech déi groussherzoglech Koppel schonn an hirer Funktioun vun Ierfgroussherzog an Ierfgroussherzogin ëmmer nees staark gemaach hunn.
Update: 30.06.2026 16:45
Zweet Garden Party op Schlass Bierg, déi Kéier ouni Grande-Duchesse Stéphanie
D'Garden Party stoung ganz am Zeechen vun der Jugend. En Theema, fir dat sech déi groussherzoglech Koppel schonn ëmmer staark gemaach huet.

Et wier den explizitte Wonsch vum Grand-Duc Guillaume an der Grande-Duchesse Stéphanie gewiescht, fir Garden Partyen ëmmer engem Schwéierpunkt ze ënnerstellen. An do loung et no, dass bei enger vun deenen éischten déi Jonk d’Chance konnten hunn, en Owend am Gaart vum Schlass zu Bierg ze verbréngen, zesumme mat den traditionelle Vertrieder aus der Gesellschaft, déi all Joer invitéiert ginn.

Zweet Garden Party am Schlass Bierg (29.6.26)

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Sou hätt een d’Méiglechkeet, Kontakter ze knäppen a sech ënnerteneen auszetauschen. De Grand-Duc Guillaume huet a senger Riet och betount, dass den Erhalt vun der Demokratie an eisem Land net nëmmen d’Aufgab vun enger Generatioun wier, mee d’Jugend wier eis Zukunft. D’Grande-Duchesse Stéphanie konnt leider net dobäi sinn, si gouf krankheetsbedéngt entschëllegt.

Liest dozou och:

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