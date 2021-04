Et war en trageschen Dout vun engem Déier, dat Joerzéngten laang am Zoo an der Stad Jekaterinburg gelieft huet.

Den Umka gouf 25 Joer al, bis e Visiteur e Gummisball a säi Gehege gehäit huet. Den Äisbier huet dësen ofgeschléckt an de Ball ass am Mo vum Déier gelant. Kuerz drop war den Umka dout. No sengem Moiesiessen um Méindeg ass den Äisbier zesummegebrach an dono gestuerwen, obwuel d'Déierendoktere just Minutte gebraucht hunn, fir bei him ze sinn an alles an hirer Muecht gemaach hunn, fir dem Umka d'Liewen ze retten.

Eng Sich, wou de Ball hierkoum, wäert et net ginn. Den Zoo huet awer annoncéiert, datt een aner Mesurë géif huelen, fir dat esou eppes ni méi kéint virkommen. "Leider weess net jiddereen, wéi ee Léift op déi richteg Aart a Weis ausdréckt. Obwuel et iwwerall Warnschëlder ginn, geheie vill Visiteuren den Déieren "Leckerlien" a aner Géigestänn an hir Gehege, ouni sech iwwert déi méiglech schwéier Konsequenze Gedanken ze maachen" heescht et an engem Statement.

Den Umka koum 1998 an den Zoo, nodeem seng Mamm vu Wëlderer ëmbruecht gouf. Well kee méi do war, deen den Umka beschütze konnt, gouf hie vu wëllen Hënn ugegraff. Den Duerfbewunner war et awer gelongen, de klengen Äisbier ze retten an hie koum an den Zoo, wou hien eng Chance hat, ze iwwerliewen. No sengem Doud leit elo d'Äisbier-Damm Aina enorm, well si sech zanter Joren d'Gehege am Zoo gedeelt hunn.