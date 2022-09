Zënter September goufen dräi Walen un d'Plage vum Departement Finistère ugeschwemmt. Zwee vun de Mamendéiere si verstuerwen, mä ee Wal konnt gerett ginn.

Wéi d'Organisatioun Sea Shepherd en Dënschdeg op Twitter matdeelt, hätte si mat engem Bagger dem 12 Meter laange Finnwal e Kanal zréck an d'Waasser "gebaut".

L’opération de la dernière chance pour aider le rorqual à repartir vers la mer. Encore 4 heures avant le pic de marée où on va tout tenter avec l’aide des pompiers pic.twitter.com/2SixZ2rJvU — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) September 19, 2022

Mat senger leschter Kraaft hätt de Walfësch dunn de Wee zréck an d'Mier fonnt. Éischt Versich, de Wal mam Bagger zréck an d'Waasser ze zéien, waren net vun Erfolleg gekréint.

Firwat grad am September esouvill Walfësch un d'Plage ugespullt goufen, ass iwwerdeems net gewosst. Déiereschützer hu festgestallt, datt Déiere staark ënnererniert gewiescht waren. Méiglech Ursaachen, fir datt d'Déieren op Grond gelaf sinn, si Sea Shepherd no Accidenter mat Booter oder d'Opnam vu Plastik oder chemesche Substanzen, déi d'Mënschen an d'Mier geworf hunn.