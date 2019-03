D'Mënsche si verschidden an dat ass och gutt esou. Bei Mënsche mat Down-Syndrom ginn et Ënnerscheeder an dës Eenzegaartegkeet gëtt den 21. Mäerz gefeiert.

Mënsche mat Down-Syndrom kréien dacks e Stempel opgedréckt an hir genetesch Spezifizitéite gi gär verallgemengert. Ma Ausgesinn, Intelligenz an d'Mentalitéit sinn, wéi bei all anere Mënsch, genee sou ënnerschiddlech. All Mënsch, egal ob mat oder ouni Trisomie 21, ass eng eenzegaarteg Perséinlechkeet.

Fir dass d'Leit méi offe mat Down-Syndrom sollen ëmgoen, gëtt et den Internationalen Trisomie-21-Dag. Veräiner a Verbänn notzen den 21. Mäerz, fir op hir besonnesch Situatioun opmierksam ze maachen. Déi meescht betraffe Mënschen, ëmmerhi ronn 5 Millioune weltwäit, wëllen nämlech virun allem just eppes: net als krank ugesi ginn.

PDF: Schreiwes vun der Trisomie 21 Lëtzebuerg a.s.b.l

Tatsächlech si Leit mat Trisomie 21 net krank, ma weise just eng Usammlung vu Krankheetssymptomer. Medezinesch Opfällegkeete kommen dacks vir, wéi zum Beispill Diabetis, eng Séischwächt, auditive Problemer, wéi och gär Häerz-Feeler. Dobäi kommen typesch Mierkmoler wéi breet Hänn a Féiss mat kuerze Fangeren an Zéiwen, e ronnt Gesiicht a schif Aen.

D'Liewenserwaardung war fréier net ganz héich, mä an de leschte Joerzéngte, mat Hëllef vum medezinesche Fortschrëtt, ass dës immens an d'Luucht gaang. Virun 30 Joer loung d'Liewenserwaardung net iwwer 25 Joer, haut läit se bei 60 an driwwer.

Dass Down-Syndrom keng Krankheet ass, dofir setze sech och mëttlerweil vill betraffe Promis an, wéi zum Beispill dat australescht Model Madeline Stuart, den däitschen Acteur Rolf "Bobby" Brederlow oder den amerikaneschen Entrepreneur Tim Harris.

Den Internationalen Trisomie-21-Dag ass méi wéi just e Feierdag a fir drop hinzeweisen, dass mer all ënnerschiddlech an awer gläich sinn, gëtt et op deem Weltdag all Joer eng witzeg Aktioun: et soll een den 21. Mäerz zweeërlee Strëmp undinn an esou seng Solidaritéit ausdrécken.

RADIO: Presidentin vun der asbl Trisomie 21 Lëtzebuerg an de Joël Schäfer op der Antenn