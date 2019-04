D'Caroline Zbinden an de Lucas Andrieux aus der Hotelsschoul konnte mat hirem Cocktail a mat hirem Dessert iwwerzeegen.

D'École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg - also d'Hotelsschoul vun Dikrech - war mat zwee Schüler beim Concours Bartolomeo Scappi vertrueden. Dësen internationale Concours war vum 8 bis den 11. Abrëll zu Castel San Pietro Terme.

D'Caroline Zbinden krut an de Cocktailen en 1. Präis mat engem Friichte-Cocktail ouni Alkohol, mat Bergamotte-Jus a Basilikum-Tonic.

De Lucas Andrieux huet beim Patisserie-Test matgemaach a krut en Exzellenz-Präis fir säi Schockela-Framboise-Dessert.

D'Dikrecher Hotelsschoul gewënnt um Concours Bartolomeo Scappi dann och de Präis vun der beschter Performance an allen Concoursen.

Um Lëtzebuerger Stand, deen och an d'Bewäertung gefall ass, huet d'Ekipp ënnert der Leedung vum Harry Thein och déi beschte Säit vu Lëtzebuerg gewisen.

Offizielle Communiqué

Une belle première place pour l'école d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg au Concours Bartolomeo Scappi!

Le Concours Bartolomeo Scappi, organisé à l'initiative de l'AEHT, s'est déroulé du 8 au 11 avril 2019 à Castel San Pietro Terme. Ce concours international, qui en est à sa 21e édition, comporte trois volets: la cuisine, le bar et une exposition oeno-gastronomique mettant à l'honneur les produits du terroir de chaque pays participant.

Comme les années précédentes, le concours Bartolomeo Scappi coïncide avec la manifestation "Very Slow Italy – fiera di primavera delle Città Slow", organisée par l'administration municipale avec le soutien de la province de Bologna et de la région Emilia-Romagna et la collaboration de commerçants et d'entreprises du territoire.

Cette "fête du goût" de Castel San Pietro concerne les villes faisant partie du réseau des "città del buon vivere" (villes où il fait bon vivre), qui ont la possibilité́ d'exposer leurs produits typiques et de valoriser leur territoire. À cette occasion, chaque école dispose d'un stand le long des rues du centre ville pour exposer les produits typiques et le matériel concernant le tourisme et le territoire du pays ou de la région d'origine que les élèves illustrent.

Les couleurs du Luxembourg étaient défendues par deux élèves du Lycée technique hôtelier Alexis Heck: Un premier prix pour Caroline Zbinden qui a présenté son cocktail original sans alcool à base de jus de fruits, de jus de bergamote et tonic de basilic. Lucas Andrieux a quant à lui pris part à l'épreuve de la pâtisserie avec son « Dessert choco - framboise » et reçu un prix d'excellence. Les deux élèves se sont entraînés d'arrache-pied sous la supervision de M. Élie Clément, respectivement M. Harry Thein et M. Egide Hilger avec à la clé: une belle première place.