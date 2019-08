Op Capri solle sech de Museker an d'Model d'Jo-Wuert ginn hunn, dat ouni groussen Tamtam a ganz geheim. Dobäi soll de Bill Kaulitz d'Zeremonie geleet hunn.

Op enger Yacht am Golf vun Nepal solle si sech d'Jo-Wuert ginn hunn. Fir d'Heidi Klum wier et déi drëtten Hochzäit, fir den Tom Kaulitz déi Zweeten. Dat op alle Fall melle verschidde Sourcen, eng Confirmatioun vun der Hochzäit gëtt et awer net.

D'Luxus-Yackt "Christina O" soll extra ofgeséchert gewiescht sinn: Grouss Dicher hu si an d'Gäscht viru Blécker geschützt a géint d'Drone goufe Sender agesat, déi hir Frequenz gestéiert hunn. Der Bild-Zeitung no soll de Brudder vum Bräitchemann Bill Kaulitz d'Zeremonie geleet hunn, D'Gäscht hätten hire Journaliste gesot, datt et eng "weltlech Zeremonie" war an datt de Kaulitz seng Saach gutt gemaach hätt.

Den Tom Kaulitz soll den Aussoen no e wäisse Kostüm ugehat hunn an d'Heidi Klum e Brautkleed ouni Schëlleren.

Béid hu sech bedeckt gehalen, wat d'Hochzäit ugeet, ma d'Klum hat scho viru Wochen ugedeit, datt et net méi laang kéint daueren. Via Instagram hat d'Klum geschriwwen: "Ich kann es nicht erwarten" mat engem Emoji vun enger Braut. Dëst ënnert enger Foto vun hir an hirem neie Mann.

Iwwert d'Hochzäit, déi jo wuel e Samschdeg den Owend gewiescht soll sinn, ass awer weider net vill bekannt. Och gouf et nach kee Post an de soziale Medie vun engem vun der Koppel.